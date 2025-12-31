על פי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במהלך שנת 2025 אוכלוסיית הישראלים גדלה בכ-112 אלף נפש. נולדו גם כ-182 אלף תינוקות (כ-76% לאמהות יהודיות ואחרות וכ-24% לאימהות ערביות). במקביל מאזן ההגירה הבינלאומית הוא שלילי ועומד על כ-20 אלף

לא הכל רע כאן: בסוף שנת 2025 אוכלוסיית הישראלים גדלה בכ-112 אלף נפש, אחוז גידול של 1.1%. האוכלוסייה גדלה בכ-132 אלף תושבים מגידול טבעי (לידות פחות פטירות) וקטנה בכ-20 אלף תושבים מהגירה בין–לאומית. כך על פי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמתפרסמים היום (רביעי).

ב-31 בדצמבר 2025 אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-10.178 מיליון תושבים. 7.771 מיליון הם יהודים ואחרים (76.3% מכלל האוכלוסייה), 2.147 מיליון – ערבים (21.1%) ו–0.260 מיליון – זרים (2.6%). במהלך שנת 2025 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.1%. קצב הגידול של האוכלוסייה זהה לעומת שנת 2024 (אחוז הגידול בסוף שנת2024 עמד על 1.1%). הירידה בקצב הגידול נובעת בעיקר מהמספר הגבוה של ישראלים המהגרים מישראל בשנת 2024.

במהלך השנה נולדו כ-182 אלף תינוקות (כ-76% לאימהות יהודיות ואחרות וכ-24% לערביות). מאזן ההגירה הבין–לאומי בשנת 2025 היה שלילי ועמד על כ-20- אלף. בסוף שנת 2025 אוכלוסיית הישראלים גדלה בכ-112 אלף נפש, אחוז גידול של 1.1%. האוכלוסייה גדלה בכ-132 אלף תושבים מגידול טבעי (לידות פחות פטירות) וקטנה בכ-20 אלף תושבים מהגירה בין–לאומית.

במהלך שנת 2025 נולדו כ-182 אלף תינוקות (כ-76% לאימהות יהודיות ואחרות וכ-24% לאימהות ערביות כאשר ב-2024 היו 181 אלף לידות). במקביל במהלך שנת 2025 נפטרו כ-50 אלף תושבים, נמוך בכ-2,000 ממספר הנפטרים בשנת 2024 (כ-52 אלף) (המספרים גם כוללים חיילים שנהרגו במלחמה בין 2024-2025). עם זאת, בשיעור הפטירות ב-2025 חל שינוי קטן לעומת 2024 – 5.3 ל-1,000 תושבים ב2024 לעומת 5.2 ל-1,000 תושבים ב2025. אומדני האוכלוסייה לסוף שנת 2025 אינם סופיים, וכוללים את אוכלוסיית הזרים השוהים בישראל.