ב-31 בדצמבר 2025 אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-10.178 מיליון תושבים. 7.771 מיליון הם יהודים ואחרים (76.3% מכלל האוכלוסייה), 2.147 מיליון – ערבים (21.1%) ו–0.260 מיליון – זרים (2.6%). במהלך שנת 2025 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.1%. קצב הגידול של האוכלוסייה זהה לעומת שנת 2024 (אחוז הגידול בסוף שנת2024 עמד על 1.1%). הירידה בקצב הגידול נובעת בעיקר מהמספר הגבוה של ישראלים המהגרים מישראל בשנת 2024.
במהלך השנה נולדו כ-182 אלף תינוקות (כ-76% לאימהות יהודיות ואחרות וכ-24% לערביות). מאזן ההגירה הבין–לאומי בשנת 2025 היה שלילי ועמד על כ-20- אלף. בסוף שנת 2025 אוכלוסיית הישראלים גדלה בכ-112 אלף נפש, אחוז גידול של 1.1%. האוכלוסייה גדלה בכ-132 אלף תושבים מגידול טבעי (לידות פחות פטירות) וקטנה בכ-20 אלף תושבים מהגירה בין–לאומית.
במהלך שנת 2025 נולדו כ-182 אלף תינוקות (כ-76% לאימהות יהודיות ואחרות וכ-24% לאימהות ערביות כאשר ב-2024 היו 181 אלף לידות). במקביל במהלך שנת 2025 נפטרו כ-50 אלף תושבים, נמוך בכ-2,000 ממספר הנפטרים בשנת 2024 (כ-52 אלף) (המספרים גם כוללים חיילים שנהרגו במלחמה בין 2024-2025). עם זאת, בשיעור הפטירות ב-2025 חל שינוי קטן לעומת 2024 – 5.3 ל-1,000 תושבים ב2024 לעומת 5.2 ל-1,000 תושבים ב2025. אומדני האוכלוסייה לסוף שנת 2025 אינם סופיים, וכוללים את אוכלוסיית הזרים השוהים בישראל.
מאזן ההגירה הבין–לאומית לסוף 2025 הוא שלילי ועומד על כ-20 אלף. הגורם העיקרי לכך הוא הגירה של ישראלים לחו"ל (בשנת 2025 עזבו את ישראל 69.3 אלף תושבים וחזרו 19.0 אלף תושבים).
מאזן הישראלים המהגרים מישראל בסוף 2025 הוא שלילי ועומד על 50.3- אלף. יצוין כי מספר העולים עומד על 24.6 אלף (נמוך בכ-8 אלף משנת 2024) ומספר המגיעים באיחוד משפחות עומד על 5.5 אלף (נמוך בכ-2.5 אלף משנת 2024).
