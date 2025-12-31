שיקלי תקף יצחק עמית ובהרב מיארה וקורא לא לכבד את פסיקות ביהמ"ש: "בית המשפט העליון בראשות הליצן יצחק עמית הופך לקרקס יש גבול לכל תעלול!".

השר עמיחי שיקלי תקף היום (רביעי) בחריפות את נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית והיוע"משית גלי בהרב מיארה וקורא לא לכבד את פסיקות ביהמ"ש: "בית המשפט העליון בראשות הליצן יצחק עמית הופך לקרקס יש גבול לכל תעלול!".

הדברים מגיעים שלושה ימים לאחר נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית הוציא צו ביניים המונע מהממשלה להתקדם בהחלטה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל, בעקבות חוות דעתה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה.

דבריו המלאים: "אני קורא לרה״מ ושר המשפטים להודיע חד חלק וברור כל פסיקה שניתנה ללא כל סימוכין בחקיקת הכנסת לא תכובד לבית המשפט העליון לא מוקנית שום עילה חוקית לפסילת עבודת מבקר המדינה הפועל כרשות עצמאית מכוחו של חוק יסוד!".

"אין לו שום עילה חוקית לשלול מממשלה נבחרת להורות על סגירתה של יחידה צבאית כזו או אחרת, גם עם יועץ התקשורת של השופט עמית שרת בה והשופטת דפנה ברק ארז העבירה בה סדרת הרצאות. מערכת המשפט לא מוסמכת לנהל את כוחות הביטחון במקומה של הממשלה!".

"ואחרון לעניין עורכת הדין מיארה אין בסמכותו של בית המשפט למנוע ממשלה נבחרת שינוי של החלטות ממשלה קודמות ואין בסמכותו לכפות על הממשלה ייעוץ לעומתי של מי שייתכן מאד שמעורבת בעבירות פליליות חמורות. יש גבול לכל תעלול!!!".