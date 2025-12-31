השר עמיחי שיקלי תקף היום (רביעי) בחריפות את נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית והיוע"משית גלי בהרב מיארה וקורא לא לכבד את פסיקות ביהמ"ש: "בית המשפט העליון בראשות הליצן יצחק עמית הופך לקרקס יש גבול לכל תעלול!".
הדברים מגיעים שלושה ימים לאחר נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית הוציא צו ביניים המונע מהממשלה להתקדם בהחלטה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל, בעקבות חוות דעתה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה.
דבריו המלאים: "אני קורא לרה״מ ושר המשפטים להודיע חד חלק וברור כל פסיקה שניתנה ללא כל סימוכין בחקיקת הכנסת לא תכובד לבית המשפט העליון לא מוקנית שום עילה חוקית לפסילת עבודת מבקר המדינה הפועל כרשות עצמאית מכוחו של חוק יסוד!".
"אין לו שום עילה חוקית לשלול מממשלה נבחרת להורות על סגירתה של יחידה צבאית כזו או אחרת, גם עם יועץ התקשורת של השופט עמית שרת בה והשופטת דפנה ברק ארז העבירה בה סדרת הרצאות. מערכת המשפט לא מוסמכת לנהל את כוחות הביטחון במקומה של הממשלה!".
"ואחרון לעניין עורכת הדין מיארה אין בסמכותו של בית המשפט למנוע ממשלה נבחרת שינוי של החלטות ממשלה קודמות ואין בסמכותו לכפות על הממשלה ייעוץ לעומתי של מי שייתכן מאד שמעורבת בעבירות פליליות חמורות. יש גבול לכל תעלול!!!".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
שירי מנתניה
שק לי בלחץ מהפריימריז, עלוב. אין מילה, שתתאר את רחשי הבוז והסלידה ממנו, לכן אשתוק.12:14 31.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
מוטי הקרייתי
בהחלט שאין לכבד פסיקות של עוטי הגלימות השחורות שאינם פוסקים על פי החוק והקימו לעצמם מפלגה המשרתת את הערבים ומתעללת ביהודים ומאפשרת ליועצת המשפטית לטרפד את עבודת הממשלה.12:11 31.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קול החוק
קול החוק
אנרכיסט שמכריז שאין צורך לקיים פסק דין הינו עבריין. מקומו בכלא!!!!! להכניס את שיקלי לכלא לכל חיוו!!!12:04 31.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שורץ
שורץ
אתה יודע שיקלי ? אתה איש נתעב...12:02 31.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
א
לא לכבד!!משבר חוקתי!בגץ שמחסל חוקים וחוקי יסוד , ומינויים והחלטות ממשלה עם היועמשית - להנצחת הדיקטטורה המשפטית הפוסט ציונית שלו, ולהפלת נתניהו והימין כולו!!12:01 31.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורח
אורח
השר שיקלי צודק חלקית, אין מקום לקיים כל פס"ד שלא אושר ע"י חברי הממשלכ המכהנת בלבד..... :)12:00 31.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטסקיה
מוטסקיה
כל מילה בסלע. חייבים לסיים את הסאגה הזאת.12:33 31.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
