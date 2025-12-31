הזמרת והשחקנית דפנה רכטר, שחשפה בעבר את מאבקה בהתמכרות לסמים קשים במשך 40 שנה, משחררת אלבום אוטוביוגרפי חשוף ועמוק. האלבום מספר את סיפור המסע שלה מאז הגמילה, ומביא מסר של אור מתוך כאב

דפנה רכטר, שהייתה אחת השחקניות הבולטות בישראל, כולל שני פרסי אופיר, חוזרת למרכז הבמה המוזיקלית עם אלבום חדש ואמיץ בשם "הכול שקט עכשיו". זהו אלבום אוטוביוגרפי שחושף ללא מסיכות את עולמה הפנימי – חצוי בין שמחה מופרעת לעצב שפוי, בין חוסר ביטחון להערכה עצמית נמוכה, ובין פחדים להתעקשות ליצור ולחלום.

האלבום נולד מתוך שנים של מאבק פנימי ותקופות של אור וצל, כאשר בשנה האחרונה, מאז לכתה של קורין אלאל ז"ל – שהפיקה את אלבומה הקודם – מצאה רכטר כוח חדש להגשים חלום ישן: להיות זמרת יוצרת במלוא מובן המילה.

מסע של כמעט שמונה שנים בניקיון

השירים מתארים אחד לאחד את המסע האישי של רכטר מאז הגמילה ותחילת הניקיון מסמים – מסע שנמשך כמעט שמונה שנים. הטקסטים חשופים ואישיים, והמוזיקה עוטפת אותם ברוך. כך נפתח אחד השירים: "זאבה בודדה ביער / אף אחד לא מתקרב / אין גישה לצער / שלא יראו לי את הלב".

לפני כשנה חשפה רכטר כי עברה גמילה מסמים קשים לאחר 40 שנות התמכרות. "השתמשתי בסמים קשים מאוד 40 שנה. זה הדבר היחיד שהחזיק אותי בחיים בעצם. אני לא דמיינתי את עצמי בלי זה, והצלחתי. הצלחתי לעלות על דרך. אני נקייה, עוד מעט שבע שנים – שזו גאווה גדולה", אמרה אז.

"אף פעם לא מאוחר לעשות שינוי"

רכטר משתפת בתחושותיה לקראת השקת האלבום: "אחרי שנים של עבודה אני ממש מתרגשת. זה אלבום מאוד שלם מבחינתי, ואני מרגישה בו בנוח. מופע ההשקה ב־20.1 בבית היוצר יהיה מופע אקוסטי עם שירים חשופים, ומשם ארצה להוביל את הקהל להאזין לאלבום המלא – עם כל ההפקה והעיבודים. האלבום מביא איתו מסר של אופוריה מתוך הכאב ותהומות הרגש – אף פעם לא להפסיק לחלום, ולעולם לא מאוחר לעשות שינוי. החיים קורים כאן ועכשיו."