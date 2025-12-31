העיתונאית אילה חסון התייחסה היום (רביעי) לאירוע שקרה בבאר שבע ומזדעזעת ממנו. "בסוף מה קורה לאזרח הרגיל הפשוט. זה סיפור על עובד פלשתיני שנפל במהלך שיפוץ חנות בבאר שבע. משפחת המנוח נדרשת לשלם מיד מיליון וחצי שח יש להם סרטונים שם התובע משחק כדורגל, בעליון לא רצו לראות את הסרטונים.
קבעו או שהם ישלמו עד הערב או שיכפילו להם את הסכום. הערב ניפגש ב5 דקות לשבע".
עוד הוסיפה חסון: "הפועל הפלשתיני שתבע חי ובועט, המנוח הוא הבעלים של החנות ששופצה בבאר שבע. בני משפחתו של המנוח נדרשים לשלם סכום מטורף הם טוענים שהפועל הפלשתיניות הונה את כולם רוצים להציג להרכב של הנשיא עמית הוכחות אבל מסורבים. למה? מה עם הצדק?"
