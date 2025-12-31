עמית סגל תקף היום (רביעי) בחריפות את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "היו ימים בעבר שהסתה לסרבנות הייתה מביאה אותך לבית המשפט רק כנאשם, לא כנואם כבוד".
דבריו המלאים: "אם לסכם, יצחק עמית מזמין לבית המשפט העליון ליום חינוך על דמוקרטיה שניים מגדולי תומכי הסרבנות בישראל, אסא כשר ואוקי מרושק.היו ימים בעבר שהסתה לסרבנות הייתה מביאה אותך לבית המשפט רק כנאשם, לא כנואם כבוד. לשופטים סולברג, מינץ, וילנר וחבריהם יש מה להגיד בנושא?".
כזכור מוקדם יותר פורסם כי שר המשפטים יריב לוין פנה למנהל בתי המשפט בדרישה לבטל כנס שתוכנן להיערך בבית המשפט העליון בו היו אמורים לנאום ד"ר אוקי מרושק, מנכי"לית מדרשת "אדם" ופרופ' אסא כשר". בטענה שאומרים להשתתף בו "דוברים ממחנה השמאל בלבד".
מתוך המכתב: "הפיכת בית המשפט העליון לסניף פעיל של השמאל הרדיקלי גם מחוץ לאולמות הדיונים. כתב חדשות 0404 אדיר בידני, חשף כי בבית המשפט העליון עתיד להיערך יום עיון בהשתתפות נשיאת בית המשפט העליון בדימוס אסתר חיות והשופט יצחק עמית, שכותרתו "חינוך לדמוקרטיה". ביום העיון עתידים לשאת דברים שני דוברים שאינם נמנים על מערכת המשפט: ד"ר אוקי מרושק, מנכי"לית מדרשת "אדם" ופרופ' אסא כשר".
"קיום הכנס כאמור, אשר שני הדוברים היחידים מן החוץ שהוזמנו לדבר בו נמנים על מחנה השמאל, הוא דבר שמקומו לא יכירנו בין כותלי בית המשפט".
שירי מנתניה
צורמת לך הסתה לסרבנות? וואו ומה עם ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם - לא צורמת? אפילו לא קצת?12:30 31.12.2025
