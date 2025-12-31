מרגי, שממשיך לפתח את הקריירה הבינלאומית שלו בארצות הברית, משחרר סינגל חדש בשם "מסיבת פרידה", מתוך אלבום שייצא בקרוב. השיר עוסק בקושי של הפרידות החוזרות מהמשפחה והאהובה בישראל

יהונתן מרגי פרץ לתודעה ב-2017 בתוכנית "הכוכב הבא", והפך לאחד מכוכבי הפופ הבולטים בישראל. מאז הוא התבגר, והמוזיקה שלו הפכה לאותנטית ואישית יותר. השיר החדש, "מסיבת פרידה", מתאר את האתגר של החיים רחוק מהבית תמורת הגשמת החלום. הקושי להיפרד שוב ושוב, ולהתגעגע.

האזינו לשירו החדש של מרגי – מסיבת פרידה:

מאחורי השיר: סשן עם חבר ותיק

בפזמון בולטות המילים: "שוב פעם מסיבת פרידה למרגי, לא היה לי מי שיספר לי, שלהגשים את החלום שלי, יכול להיות גם הסיוט שלי". השיר נוגע בכאב הפרידה התכופה מהאהובה ומהמשפחה.

מרגי משתף כי השיר נולד כמעט במקרה, בסשן עם בן בר, חבר קרוב מהתיכון. "הוא מוכשר בטירוף, אבל תמיד חששתי לערבב בין חברים לעבודה", מספר מרגי. הוא מדגיש כי החברים מהתיכון הם "מקום המפלט האחרון שלי כשאני בארץ. האנשים שהכירו אותי לפני הכל, לפני הפרסום. מבחינתם 'מרגי' זה רק שם חיבה, וזה שהחיים שלי השתנו לילה אחד ב-2017, זה לא מעניין אותם, תודה לאל".

לדבריו, העבודה עם בן בר אפשרה כתיבה עמוקה: "וזה מצחיק, אחרי שעבדתי עם המפיקים והכותבים באמת הכי גדולים בעולם אני מרגיש שאני יכול להגיד שאין תחליף למישהו שמכיר אותי באמת, והכימיה והפתיחות בנינו איפשרו לנו לצלול עמוק ולכתוב שיר על החיים שלי באמת".

על מהות השיר

השיר מתאר את האתגר של הביקורים הקצרים בארץ: "על זה שכשאני מגיע לביקור זה תמיד לא מספיק… ושבלי למצמץ עוברים שבועיים, ופתאום צריך שוב לארוז. לחזור לארצות הברית. תל אביב-הוליווד. זה נשמע נוצץ. זה נראה נוצץ. אבל מבפנים זה בעיקר אתגר. ויתור ענק. והבנה שיש חלומות שדורשים ממך לשלם מחיר".

מרגי מוסיף כי "המחיר שלי בין השאר הוא לגור רחוק מהבית. לגור רחוק מהאנשים שאני הכי אוהב, מהמדינה שלי. והרגע הזה, שחוזר כל פעם מחדש, שבו צריך להגיד שוב ביי, הוא אף פעם לא נהיה קל יותר. נראה לי שאפילו להפך".

הוא מסביר כי השיר הוא דרך להתמודד עם הגעגועים: "השיר הזה הוא הדרך שלי להתמודד. הדרך שלי להזכיר לעצמי כמה אני שמח על מה שיש לי. כמה אני אוהב את האנשים שסביבי. וגם כשאני רחוק – אני יודע שאני בבית. כי הם בחיים שלי. זה אני ואני לא מוכן לוותר על החלום. גם אם זה אומר לסכן הרבה. וגם אם זה אומר להתגעגע. מאוד".

בסיום, מרגי מקדיש את השיר "לכל מי שבוחר ללכת אחרי החלום שלו".

זוגיות פוטוגנית ופרידות חוזרות

כידוע, מרגי מנהל זוגיות עם הזמרת אנה זק כבר למעלה משנתיים. השניים ידועים בזוגיות פוטוגנית שמופיעה מדי פעם ברשתות החברתיות. בעבר הקדיש מרגי לאנה זק את השיר "מלאך", שבו שר: "עברתי גיהנום עד שמצאתי אותך".