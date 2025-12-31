שעוני יוקרה גנובים נתפסו הלילה (בין שלישי לרביעי) במסגרת פעילות של שוטרי תחנת עציון מרחב יהודה. השוטרים סיירו בציר 60 והבחינו ברכב שנראה להם חשוד, לאחר שעצרו אותו לבדיקה הם ערכו בו חיפוש וגילו שלל גדול.
בתוך הרכב אותרו כ-170 שעונים יוקרתיים גנובים, שני שעונים חכמים וגם סכום כסף מזומן בסך 27,560 שקלים. החשודים, תושבי חברון, נעצרו הועברו לחקירה בתחנה, נחקרו והממצאים נתפסו והועברו להמשך טיפול חקירתי בתחנת עציון.
נזכיר כי שעוני יוקרה וגם שעונים חכמים שווים אלפי שקלים, ובאמצעותם גניבתם ומכירתם מצליחים הגנבים להרוויח לא מעט כסף.
