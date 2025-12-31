שני תושבי גבעת שמואל נעצרו בחשד שגנבו מרכב חונה תפילין ועשרות אלפי שקלים במזומן. השניים נכלאו והבוקר (רביעי) יובאו לדיון נוסף. החקירה שלהם נמשכת.
האירוע ב-26/11/25. המשטרה קיבלה תלונה על רכב שנפרץ ברחוב הסדנא באור יהודה. מהרכ בנגנב ממנו כסף מזומן בסך 29,900 ותפילין.
לאחר חקירה סמויה שביצעה המשטרה, נמצאו שני החשודים. בתחילת השבוע הם אותרו בידי הבלשים. בחיפוש שנערך נמצאו ונתפסו: 3,500 ש"ח כסף במזומן, שני פלאפונים והרכב המעורב.
שני החשודים, בני 46, 21, תושבי גבעת שמואל, נעצרו עפ"י צווי בימ"ש לחקירה בתחנת המשטרה שבסיומה נכלאו. בימ"ש השלום בת"א האריך מעצרם עד 31/12/25 והבוקר יובאו לדיון נוסף. החקירה נמשכת.
