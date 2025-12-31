רוב גדול של אזרחי גיאורגיה ניסו להיכנס לישראל בצורה בלתי חוקית אך אותרו גם אזרחי רוסיה, מולדובה, ארמניה, בלרוסיה, אוזבקיסטן, נפאל, סין ועוד. עליה גדולה בניסיונות ההסתננות נרשמה במיוחד בחודשים ספטמבר ונובמבר. כל הנתונים

רשות האוכלוסין וההגירה מפרסמת הבוקר (רביעי) את הנתונים על מספר המסתננים שניסו להיכנס לישראל בצורה בלתי חוקית. בסך הכל, בשנת 2025 נמנעה בנתב״ג כניסתם של 473 מסתננים, 447 מהם אזרחי גיאורגיה.

מניעת הכניסה הינה פועל יוצא של שיתוף פעולה מקצועי מוצלח בין בקרי הגבול בנתב״ג ומוקד ביקורת הגבולות, יחד עם גורמי האכיפה השונים בנתב״ג. בין המסתננים ניתן למצוא, כאמור, רוב גדול של אזרחי גיאורגיה ניסו להיכנס לישראל בצורה בלתי חוקית אך אותרו גם אזרחי רוסיה, מולדובה, ארמניה, בלרוסיה, אוזבקיסטן, נפאל, סין ועוד. עליה גדולה בניסיונות ההסתננות נרשמה במיוחד בחודשים ספטמבר ונובמבר.

המסתננים מגיעים מיעדים שונים, לעתים ישירות ממדינת מוצאם ולעתים באמצעות טיסות מקשרות. עם הגעתם ואיתורם, הם מוחזרים בטיסות מהן הגיעו.

מ״מ מנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה, אמנון שמואלי התייחס למסתננים שנתפסו: "עובדי ביקורת הגבולות מהווים קו ראשון לכניסה למדינת ישראל ומקצועיותם, יחד עם שיתוף הפעולה המוצלח עם מוקד ביקורת הגבולות וגורמי האכיפה בשטח, מוכיחים את יעילותם".