שר המשפטים יריב לוין פנה אמש (שלישי) למנהל בתי המשפט בדרישה לבטל כנס שתוכנן להיערך בבית המשפט העליון בטענה שאומרים להשתתף בו "דוברים ממחנה השמאל בלבד".

מתוך המכתב: "הפיכת בית המשפט העליון לסניף פעיל של השמאל הרדיקלי גם מחוץ לאולמות הדיונים. כתב חדשות 0404 אדיר בידני, חשף כי בבית המשפט העליון עתיד להיערך יום עיון בהשתתפות נשיאת בית המשפט העליון בדימוס אסתר חיות והשופט יצחק עמית, שכותרתו "חינוך לדמוקרטיה". ביום העיון עתידים לשאת דברים שני דוברים שאינם נמנים על מערכת המשפט: דייר אוקי מרושק, מנכי"לית מדרשת "אדם" ופרופ' אסא כשר".

"קיום הכנס כאמור, אשר שני הדוברים היחידים מן החוץ שהוזמנו לדבר בו נמנים על מחנה השמאל, הוא דבר שמקומו לא יכירנו בין כותלי בית המשפט".

"אציין, כי ד"ר אוקי מרושק עומדת בראש מדרשת "אדם", ארגון המתגאה בשיתוף הפעולה שלו עם ארגונים דוגמת "האגודה לזכויות האזרחיי ו"נשים עושות שלום". בתאריך 16 ביוני 2020 פורסם בדף הפייסבוק של "נשים עושות שלום" פוסט עם ציטוט של ד"ר מרושק:"ילדות וילדים ישראלים גדלים בתחושת חרדה מתמדת לקיומם, ילדות וילדים פלסטינים נמצאים בסכנת קיום". בסוף הפוסט נכתב: "הצטרפי אלינו ביום חמישי הקרוב 18.6 ב-17:00 למחלף השלום בקריאה: הסיפוח חוסם את השלום".

פרופ' אסא כשר אמר ביום 8 בינואר 2023: "אי אפשר לסבול את הרודנות החרדית. אי אפשר לסבול את השלטון הרודני, את הטפילות החרדית". הזמנתו לכנס המתקיים בבית המשפט העליון, בהשתתפות הנשיאה בדימוס ושופט מכהן של בית המשפט, הוא דבר שלא יעלה על הדעת, נוכח אמירותיו הגזעניות והמסיתות".