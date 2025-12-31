קבוצת HOT מפרסמת את מדד הצפייה השנתי המסכם את שנת 2025. לצד הקטגוריות המוכרות של סדרות המקור ותכני הרכש, השנה מוצגת מגמה חדשה: קטגוריית סדרות עבר עם הקלאסיקות העל זמניות של HOT. ואיזו סדרה שברה שיאי צפייה בפרק הבכורה שלה? כל הנתונים

במה צפו הישראלים השנה? קבוצת HOT חושפת הבוקר (רביעי) את רשימת התכנים הנצפים ביותר לשנה זו – אלו הסדרות והסרטים שכבשו את המסך. התכנים מופיעים בסדר אקראי ולא על פי דירוג מסויים. בין הסדרות הנצפות והמדוברות ביותר בשנה החולפת – העונה השלישית של שבאבניקים, ו-2 העונות הראשונות של זגורי אימפריה. אלו סדרות המקור הנצפות ביותר לשנת 2025:

• חזי ובניו

• שבאבניקים

• שלומי 6

• גולסטאר

• ילד רע סדרות העבר הנצפות ביותר לשנת 2025:

• זגורי אימפריה

• עספור

• הבורר

• משמר הגבול

• מלכות סדרות הילדים הנצפות ביותר לשנת 2025:

• פול ספיד

• יונייטד היי

• מתוקים

• הסוכן

בגזרת הדוקו, הישראלים אהבו לצפות בסרטים שעסקו בטבע ה-7 באוקטובר וגם ביצירה דוקומנטרית שעסקה בהיסטוריה של המוזיקה המזרחית בישראל.

הדוקו הנצפה ביותר לשנת 2025:

• עוד נחזור לרקוד

• מה קרה לצה"ל?

• 7 באוקטובר: קריאת חירום

• מלכי הקסטות: האחים ראובני

• מכתב לדוד הלוטוס הלבן, אחת הסדרות הפופולריות ביותר בחו"ל, הייתה גם אחת המדוברות והנצפות בישראל.

סדרות הרכש הנצפות ביותר לשנת 2025:

• הלוטוס הלבן

• הסוכנות

• סיפורה של שפחה

• טולסה קינג

• לנדמן הפרק הנצפה ביותר לשנת 2025:

זגורי אימפריה – הפרק הראשון בעונה השלישית והחדשה. הסרטים הנצפים ביותר לשנת 2025: • מרשעת

• גלדיאטור 2

• שומר הברים

• סוגר פינות

• בלרינה סרטי הילדים הנצפים ביותר לשנת 2025:

• גנוב על החיים

• סוניק: הסרט 3

• קונג פו פנדה 4

• ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש

• וונקה

תגיות: HOT, זגורי אימפריה, שבאבניקים