במה צפו הישראלים השנה? קבוצת HOT חושפת הבוקר (רביעי) את רשימת התכנים הנצפים ביותר לשנה זו – אלו הסדרות והסרטים שכבשו את המסך. התכנים מופיעים בסדר אקראי ולא על פי דירוג מסויים. בין הסדרות הנצפות והמדוברות ביותר בשנה החולפת – העונה השלישית של שבאבניקים, ו-2 העונות הראשונות של זגורי אימפריה.
אלו סדרות המקור הנצפות ביותר לשנת 2025:
• חזי ובניו
• שבאבניקים
• שלומי 6
• גולסטאר
• ילד רע
סדרות העבר הנצפות ביותר לשנת 2025:
• זגורי אימפריה
• עספור
• הבורר
• משמר הגבול
• מלכות
סדרות הילדים הנצפות ביותר לשנת 2025:
• פול ספיד
• יונייטד היי
• מתוקים
• הסוכן
• קווסט
בגזרת הדוקו, הישראלים אהבו לצפות בסרטים שעסקו בטבח ה-7 באוקטובר וגם ביצירה דוקומנטרית שעסקה בהיסטוריה של המוזיקה המזרחית בישראל.
הדוקו הנצפה ביותר לשנת 2025:
• עוד נחזור לרקוד
• מה קרה לצה"ל?
• 7 באוקטובר: קריאת חירום
• מלכי הקסטות: האחים ראובני
• מכתב לדוד
הלוטוס הלבן, אחת הסדרות הפופולריות ביותר בחו"ל, הייתה גם אחת המדוברות והנצפות בישראל.
סדרות הרכש הנצפות ביותר לשנת 2025:
• הלוטוס הלבן
• הסוכנות
• סיפורה של שפחה
• טולסה קינג
• לנדמן
הפרק הנצפה ביותר לשנת 2025:
זגורי אימפריה – הפרק הראשון בעונה השלישית והחדשה.
הסרטים הנצפים ביותר לשנת 2025:
• מרשעת
• גלדיאטור 2
• שומר הברים
• סוגר פינות
• בלרינה
סרטי הילדים הנצפים ביותר לשנת 2025:
• גנוב על החיים
• סוניק: הסרט 3
• קונג פו פנדה 4
• ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש
• וונקה
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים