ראש הממשלה בנימין נתניהו נשאל על ההתפרעויות ביהודה ושומרון במהלך ראיון לרשת "פוקס ניוז", וטען כי מדובר בתופעה שולית: "זה בערך 70 נערים. הם לא מהגדה המערבית, הם בני נוער שבאים מבתים הרוסים". צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הלילה (בין שלישי לרביעי) לגל אירועי האלימות ברחבי יהודה ושומרון – כשבמהלך דבריו בראיון לרשת "פוקס ניוז" הוא כינה את האזור "הגדה המערבית". עם זאת, מספר דקות לאחר מכן נתניהו תיקן את עצמו כשאמר כי הוא מצפה לדו-קיום ב"יהודה ושומרון".

בדבריו טען כי מדובר בתופעה שולית, שלטענתו "נופחה מעבר לכל מידה". "מדובר על בערך 70 נערים. הם לא מהגדה המערבית, הם בני נוער שבאים מבתים הרוסים" אמר נתניהו למגיש ברט באייר. כשנשאל על ההתפרעויות והשחתת הרכוש הפלסטיני, נתניהו אמר כי "זו תופעה שולית. אני לא מקבל את זה".

לטענתו, "מנסים לעשות השוואה בינם לבין אלפי מחבלים וניסיונות טרור – אבל אין כאן שום סימטריה. וגם אם זה לא סימטרי – אני רוצה דו-קיום בין הישראלים והפלסטינים שחיים ביהודה ושומרון, ארץ אבותינו. מתנחלים נוסעים בדרכים – ותוקפים אותם. אני עושה מאמץ גדול לעצור את הפורעים האלה".

כזכור, בשנת 2022, כשראש הממשלה דאז נפתלי בנט כינה את יהודה ושומרון "הגדה המערבית", נתניהו עצמו זעם על השימוש של בנט בביטוי שנתפס כמזוהה עם דעות השמאל. בתגובה, לשכת בנט מסרה כי "בדרך כלל רה״מ משתמש במינוח ״יהודה ושומרון״, גם בעברית וגם באנגלית. זו התבטאות מקרית, ואין לייחס לה שום משמעות מיוחדת".