בגלל הסכסוך הפנים החרדי על משרה בירושלים עבודת הקואליציה נתקעה. רק הצבעה אחת תעלה להצבעה במליאה, בעוד השאר הורדו מסדר היום

בגלל הסכסוך הפנים החרדי עבודת הקואליציה נתקעה. היום (רביעי) יעלה להצבעה במליאה רק חוק הפנסיות, בעוד שאר ההצעות ירדו מסדר היום. החרם החרדי לא נובע בגלל חוק הגיוס, אלא בגלל מריבה פנים חרדית אל מינוי לתפקיד במועצה הדתית בירושלים.

מספר קריאות ראשונות שהיו אמורות להעלות היום להצבעה במליאה הורדו מסדר היום. ההצבעה על חוק הפנסיות, תעלה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. ביש עתיד הגיבו לדחיית ההצבעות: "עוד יום נטול חקיקה. בהמשך לחרם החרדי ובהיעדר רוב, משכה הקואליציה את חוקיה מסדר היום והמליאה מתקצרת משמעותית".

עוד באותו נושא גנץ תוקף את ביסמוט: "מנסה לשקר לאזרחי ישראל" 10:15 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

אמש פורסם כי אחרי פרישתו של הממונה על המועצה הדתית, הסרוג נתן נתנזון, נפתח התפקיד וגם בש"ס וגם בדגל התורה לוטשים אליו עיניים. נזכיר כי ירושלים היא העיר הגדולה בישראל, ובעקבות כך מערך הכשרות שלה הוא הגדול ביותר והתפקיד חולש על מאות משרות של משגיחי כשרות, בלנים, תקציבים לשירותי דת ועוד.

שר הדתות לשעבר מיכאל מלכיאלי, האשים את גפני ביקש לעכב העברת 30 מיליוני שקלים בוועדת הכספים שיועדו לשיפוץ מקוואות. בתגובה יצא גפני במתקפה חריפה על ש"ס ועל הג'ובים: "ניסיונות ההכפשות הזולים הפכו לכלי כשנגמרים הטיעונים, הם לא יחליפו עובדות ולא יטשטשו את האמת והם בעיקר מעידים על החשש מאובדן שליטה, כוח ושררה", מסרו מקרוביו של גפני, שהוסיפו: "כולנו עדים לנזק ולחורבן שהם הותירו אחריהם בשנים האחרונות בנושאי הכשרות, המקוואות וכל שירותי הדת כולל בירושלים", עקץ גפני ביחס לתפקודם של אנשי ש"ס במועצה הדתית".