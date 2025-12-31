חמישה כלי רכב עלו באש בחניון ביישוב להבים שבנגב, כשצוותי כיבוי פעלו לעצירת השריפה. במשטרה חוקרים את נסיבות האירוע, כאשר נבדק חשד להצתה

אירוע חריג: חמישה כלי רכב עלו באש הלילה (בין שלישי לרביעי) בחניון ביישוב להבים שבנגב. צוותי כבאות והצלה הגיעו למקום ופעלו לכיבוי הרכבים הבועים, כשהאירוע הסתיים ללא נפגעים.

צפו בתיעוד:

לפי הודעת שירותי הכיבוי, הדיווח הראשוני על השריפה התקבל בשעה 1:48 לפנות בוקר. "צוותי כיבוי וחילוץ ממרחב באר שבע שהוזנקו למקום זיהו עם הגעתם חמישה כלי רכב בוערים כליל" נמסר. "לוחמי האש פעלו במהירות ובמקצועיות לכיבוי מוקדי הבעירה, ביצעו בידוד וסריקה, וניתקו מקורות אנרגיה — ובכך מנעו את התפשטות האש לרכבים נוספים ולסביבה".

מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות פריצת השריפה, כאשר על פי החשד ייתכן שמדובר בהצתה. עם זאת, נאמר כי כל כיווני החקירה נבדקים – כולל אפשרות לרקע של סכסוך פנימי בין המשפחות ואפילו אירוע לאומני. עד כה לא נעצרו חשודים באחריות.