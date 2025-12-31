ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לרשת "פוקס ניוז" והתייחס לאיום הגרעין האיראני: "הם מנסים לשקם את מתקני ייצור הטילים, גם בתחום הגרעין – הם מנסים לחזור לזה. אבל זה לא פשוט, כי החזרנו אותם הרבה אחורה"

יום אחרי הפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפלורידה, ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הלילה (בין שלישי לרביעי) לרשת "פוקס ניוז" האמריקנית, שם התייחס לסוגיות המדיניות והביטחוניות שעלו בדיונים ושעומדים על סדר היום. בין היתר נתניהו התייחס למלחמה בעזה ואיום הגרעין האיראני, סוגיית השבתו של רן גואילי, והיחסים של ישראל וארה"ב.

"חמאס התחייב להתפרק מנשקו. יש לו 20 אלף לוחמים עם רובי קלצ'ניקוב, והם מוציאים להורג מי שמתנגד להם. בסך הכול יש להם 60 אלף רובים – וכולם צריכים להיעלם" אמר נתניהו, במענה לשאלה מדוע קשה לעבור לשלב השני בהסכם הפסקת האש. "צריך לקחת את כל הנשקים האלה ולפרק את מאות הקילומטרים של מנהרות הטרור. חמאס מסרב לעשות את זה, אבל אני חושב שצריך לתת לזה סיכוי".

במענה לשאלה האם היו מחלוקות עם ארה"ב, נתניהו טען כי "לא נדרש לשכנע את הנשיא טראמפ בעמדה הזו, ראינו עין בעין. הוא מיד אמר שצריך לפרק את חמאס מנשקו".

עוד באותו נושא טראמפ ונתניהו בהצהרה משותפת: "חמאס יתפרק או שיהיה להם רע"

כשהמגיש ברט בייר שאל האם יקום ממשל חדש בעזה, נתניהו אמר כי "ממשל חדש אפשרי אם היא תפרק את חמאס מנשק, כי אף ממשל לא יקום אם חמאס יירה לו בראש. אם נפרק את חמאס, אני רואה עתיד אחר לעזה. זה הצעד שנותר, וכולם מבינים את זה. גם חמאס מבינים את זה – ולכן הם מסרבים. תושבי עזה רוצים את זה יותר מכולם".

איום הגרעין האיראני: "הם מנסים לחזור לזה – אבל זה לא פשוט"

בהמשך נתניהו התייחס למאמצי איראן לשקם את תכנית הגרעין והטילים הבלסיסטיים שלה, והזהיר כי "הם מנסים לשקם את מתקני ייצור הטילים, ומתרגלים ירי טילים בליסטיים לעבר ישראל. גם בתחום הגרעין – הם מנסים לחזור לזה. אבל זה לא פשוט, כי החזרנו אותם הרבה אחורה". לטענתו, "הנשיא טראמפ עשה טוב כשהוא אמר להם 'אל תעשו את זה. איראן צריכה לקבל את העובדה שלא צריכה להיות להם העשרת אורניום. צריך להוציא את כל האורניום משטח איראן".

בייר שאל את נתניהו מה הסיכוי שישראל או ארה"ב יצטרכו לתקוף פעם נוספת באיראן, וראש הממשלה סיפר כי "לפני שבועיים הציגו לי שאיראן עושה ניסויים שבהם מנסים לשגר טילים בליסטיים לישראל. העברתי מסר פומבי שאם הם יעזו לעשות את זה – התוצאות יהיו הרסניות. אני מקווה שהם לא יעשו את הטעות הזאת. אני לא בטוח שהם החליטו לחצות את הקו, כי הם שמעו את אזהרות טראמפ. הם צריכים לבחור. אנחנו לא מחפשים הסלמה – ואני מקווה שגם הם לא".

בסיכום הראיון נתניהו התייחס להשבתו של החלל החטוף רן גואילי, כשטען כי "הוא היה גיבור שרץ לחזית, נלחם לבדו עם יד שבורה, חיסל 14 מחבלים עד הרגע האחרון. אחר כך הם הרגו אותו ולקחו את גופתו. עכשיו אנחנו מחפשים אותו. התרגשתי עמוקות כשהנשיא טראמפ נפגש עם המשפחה, היית צריך לראות איך ליבו יצא אליהם, והוא אמר להם: 'אנחנו נחזיר אותו – כך או כך'".