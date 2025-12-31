דני אבדיה ממשיך להסעיר את ארצות הברית בעונת השיא שלו ב-NBA. בין היתר הוא ספג קריאות אנטישמיות: "הורג אנשים גם מחוץ למגרש"

דני אבדיה נמצא בעונת שיא ב-NBA. אמש (רביעי) הוא עורר סערה לאחר שהגיע למרחק נגיעה מטריפל דאבל, ונטען שההישג המרשים "נגזל" ממנו. הסערה גם עוררה הלילה סערות ברשת וקריאות אנטישמיות.

במשחק אמש הכוכב הישראלי קלע 24 נקודות, הוסיף 11 אסיסיטים ו"רק" תשעה ריבואנדים". הוא הוביל את קבוצתו לניצחון דרמטי על 122:125 על דאלאס מאבריקס, יממה לאחר שהוביל אותם לניצחון על בוסטון סלטיקס. במקביל הכוכב נמצא במקום השביעי בהצבעות לאולסטאר, לפני כוכבים גדולים כמו לברון ג'יימס. ההצבעה עדיין בעיצומה.

מצד אחד אוהדים שיתפו את הסרטון בו ריבואנד שנראה שהוא לוקח במהלך המשחק נרשם לזכות חברו לקבוצה, מה ש"גזל" ממנו את ההישג המרשים. אך אוהדים אחרים גם תקפו את האהדה כלפיו, חלקם בקריאות אנטישמיות. אוהד כתב: "דני אבדיה, הידוע גם כ"הטרוריסט", הורג אותם על המגרש ומחוצה לו".

קריאות אנטישמיות: "אבדיה עסוק בהבטחות שהובטחו לו לפני 3000 שנה"

אחר כתב:: "דני אבדיה יכול בקלות רבה לומר לגדוד המעריצים הנוראיים שלו לא להתנהג ככה, אבל הוא עסוק מדי בביצוע איבודי כדור ובקטנות על קריאות גסות שהובטחו לו לפני 3000 שנה".

אחר צייץ: "אני צריך שכל עמוד המעריצים של דני אבדיה באפליקציה הזאת יחסמו אותי, אני פשוט שונא את כולם". משתמש אחר הגיב לו: "היא/ה שונאת את דני אבדיה כי הוא יהודי/ישראלי, אבל אוהבת את חמאס/פלסטינים, אותם אנשים שיטבחו בה אם רגלם יידרך בעזה. אנשים כל כך נורמליים".

היו גם אוהדים שנמאס להם מדברים שלא קשורים לספורט: "נמאס לי לגמרי מהשיח הזה על דני אבדיה. הבחור הזה הפך לשחקן יותר מקטב מברון. תוציאו את הפוליטיקה מהספורט!!!!! אף אחד לא רוצה לשמוע את הרטוריקה השטויות שלכם, וזה מכוון לשני הצדדים!! פשוט תנו לבחורים האלה להשתלט על כדורים אחי!! לעזאזל!!!".