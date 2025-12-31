צבא סעודיה מפרסם את הסרטון ובו התקיפה האוויריות של נמל אל מלקה בדרום תימן, ממנו הגיעה אספקה של איחוד האמירויות למליציות שתוקפות באזור הגבול עם סעודיה. צפו

ערב הסעודית עושים דובר צה"ל. צבא סעודיה פרסם אתמול סרטון מתקיפת נמל מוקלה בדרום תימן. הסעודים תקפו את הכוחות הנאמנים לאיחוד האמירויות מחשש כי יתפסו את השטחים שמוחזקים בידי נאמניהם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . התקיפה הסעודית בתימן

בתקיפה הושמדו עשרות כלי רכב שנפרקו בנמל ונשלחו מאיחוד האמירויות לסייע בתקיפה של יעדים בצפון מזרח המדינה.

נזכיר כי תימן מחולקת בין שלוש מיליציות מרכזיות – החות'ים אותם הכרנו הם כוחות שיעים הנאמנים לאיראן ומחזיקים את מערב המדינה, כולל הבירה צנעא ונמל חודידה. כוחות סונים הנתמכים על ידי ערב הסעודית נמצאים על הגבול המזרחי והם למעשה השלטון הישן בתימן. ובדרום מיליציות הנאמנות לאיחוד האמירויות.

בשבועיים האחרונים החלה מתקפה של הכוחות מהדרום לכיוון האזורים הסעודיים ולכן הסעודים תקפו את הנמל ממנו מגיעה האספקה לכוחות.

עוד באותו נושא אחרי התקיפה הסעודית: איחוד האמירויות משגרת תגובה חריפה 14:33 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

בסרוגים פרסמנו השבוע כי, על פי הדיווחים, מטוסים סעודיים תקפו בנמל אל־מקלה שבמחוז חצ'רמות ספינות ואמצעי לחימה שהועברו מאיחוד האמירויות לכוחות מועצת המעבר הדרומית, הפועלים בדרום תימן וזוכים לתמיכה אמירתית. האמל"ח נועד לחזק את אחיזת המועצה במחוז חצ'רמות, אזור עשיר בנפט, שעליו השתלטו כוחותיה בשבועות האחרונים, במקביל להיחלשות השליטה של הממשלה התימנית הנתמכת על ידי סעודיה.

עוד באותו נושא לא יאומן: סעודיה בדרישה הזויה מישראל 10:24 | חדשות סרוגים 17 1 😢

בעקבות התקיפה החלה שרשרת תגובות רשמיות. משרד החוץ של ערב הסעודית פרסם הודעה חריגה, שבה קבע כי צעדי איחוד האמירויות בתימן מסכנים את היציבות, חורגים מעקרונות הקואליציה הפועלת במדינה, ומהווים איום על הביטחון הלאומי של הממלכה. בהודעה הודגש כי ריאד רואה באירועים קו אדום, וכי תנקוט צעדים ואמצעים נדרשים מול כל איום.

במקביל, ממשלת תימן הנתמכת על ידי סעודיה הודיעה על הטלת סגר אווירי בשמי המדינה ודרשה מאזרחי איחוד האמירויות לעזוב את שטח תימן בתוך 24 שעות.

גם נשיא מועצת ההנהגה הנשיאותית של תימן, רשאד אל-עלימי, הורה על נסיגת הכוחות הנתמכים על ידי האמירויות משטח המדינה בתוך 24 שעות, על ביטול הסכם ההגנה המשותף עם איחוד האמירויות, וכן על הטלת סגר אווירי, יבשתי וימי למשך 72 שעות על כלל הנמלים ומעברי הגבול.