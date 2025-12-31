צה״ל פרסם סיכום פעילות לשנת 2025, המציג היקף רחב של פעילות מבצעית, מודיעינית ואזרחית בכלל הזירות, בדרום, בצפון, במרכז, וכן מול איראן ותימן. הנתונים מעודכנים עד לתאריך 15 בדצמבר 2025 .

צה״ל פרסם סיכום פעילות לשנת 2025, המציג היקף רחב של פעילות מבצעית, מודיעינית ואזרחית בכלל הזירות, בדרום, בצפון, במרכז, וכן מול איראן ותימן. הנתונים מעודכנים עד לתאריך 15 בדצמבר 2025 . מהנתונים עולה כי במהלך השנה גויסו כ־306,830 משרתי מילואים, בוצעו כ־430 מבצעים בכלל הזירות, והותקפו כ־20,900 מטרות. במרחב הימי נרשמו כ־130 אלף שעות פעילות וכ־50 תקיפות מהים.

פיקוד הדרום והצפון

בפיקוד הדרום חוסלו כ־13,910 מחבלים, הותקפו כ־19,530 תשתיות טרור, ובוצעו תקיפות נגד מאות מחסני אמצעי לחימה. בין המחוסלים נמנים בכירים בארגון חמאס, בהם מפקדי חטיבות ודרגים בכירים בזרוע הצבאית.

בפיקוד הצפון חוסלו כ־380 מחבלים, הותקפו כ־950 מטרות, והושמדו משגרים, מחסני אמל״ח, מבנים צבאיים ופירים. בצה״ל מציינים גם כ־1,920 הפרות של הסכם הפסקת האש שבוצעו על ידי חיזבאללה, אשר נאכפו בפעילות מבצעית.

פיקוד המרכז והזירה המזרחית

במרכז בוצעו כ־80 מבצעים חטיבתיים, חוסלו כ־230 מחבלים ונעצרו כ־7,400 חשודים, מהם כ־1,190 מחבלי חמאס. בנוסף הוחרמו אמצעי לחימה וכ־16.48 מיליון שקלים של כספי טרור. במהלך השנה הוקמה אוגדה חדשה בגבול המזרחי, אוגדה 96.

פעילות מול איראן ותימן

במסגרת מבצע ״עם כלביא״ דווח על תקיפת כ־1,500 יעדים באיראן, חיסול 11 מדעני גרעין וכ־30 בכירים במשטר האיראני, בהם מפקדי צמרת ביטחונית. בתימן בוצעו כ־20 תקיפות מרכזיות, בהשתתפות כ־180 מטוסי קרב, והותקפו כ־230 מטרות. על פי הנתונים, חוסלו 13 בכירים בצמרת השלטון והצבא החות׳י.

כוח אדם, רפואה ועורף

אגף כוח האדם מדווח על כ־3,300 חיילים בודדים שעלו לישראל והתגייסו, 91 חללים מנסיבות המלחמה וכ־821 פצועים. כ־54 אלף משרתי מילואים הוחזרו מפטור. בתחום הרפואה והלוגיסטיקה בוצעו כ־8,200 פינויים רפואיים, בהם כ־300 פינויים מוסקים. שיעור התמותה בקרב פצועים עמד על כ־7.1 אחוזים. פיקוד העורף טיפל בכ־1.58 מיליון פניות למוקד 104, הציב כ־1,500 מיגוניות, שיפץ כ־200 מקלטים והתקין כ־100 צופרים.

אימונים ומודיעין

בזרוע היבשה הוכשרו עשרות אלפי לוחמים, בוצעו תרגילי אש ומפקדות בהיקף רחב, והוצנחו מאות טונות של ציוד לכוחות מתמרנים. אגף המודיעין דיווח על כ־3,100 חקירות מחבלים שבוצעו על ידי יחידה 504, וכ־6,000 גיחות מודיעיניות בכלל הזירות.

בצה״ל מציינים כי הנתונים משקפים פעילות מתמשכת ורחבת היקף במענה לאיומים הביטחוניים, לצד מאמץ מתמשך בשמירה על כשירות הכוחות והגנת העורף האזרחי.