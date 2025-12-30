איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל שנחטף לעזה ונהרג בשוגג מאש צה"ל, פרסמה פוסט מרגש וכואב לקראת יום הולדתו ה-31 שחל בעוד שלושה ימים. בטקסט חושפת איריס תחושות מוקדמות שליוו את יותם לאורך חייו וסימנים שהיא מקבלת ממנו מאז לכתו.
"לאחים שלך אמרת לפני כמה שנים שאתה לא מאמין שתגיע לגיל 30. ידעת משהו?", כתבה איריס בכאב. היא נזכרה בילדותו בקיבוץ גבולות ושיתפה כי כבר בגיל שלוש הוא סבל מפחדים עמוקים: "פחדת מהרבה דברים, אבל בעיקר מחושך ומערבים. לא היו ערבים בסביבה, אבל זה הפחיד אותך. מה ידעה נשמתך הטהורה? האם היא ידעה שבסוף חייך יכלאו אותך במנהרה חשוכה ויצעקו עליך בערבית?".
"סגירת מעגל מצמררת"
איריס ציינה בפוסט את הסמיכות המצמררת בין תאריך לידתו (2 בינואר) לבין המועד שבו סיים את חייו בעזה, וכינתה זאת כסגירת מעגל של הנשמה.
בהמשך דבריה שיתפה איריס מקרה שאירע לה לאחרונה בביתה, אותו פירשה כסימן מיותם. היא סיפרה על ציפור צופית שנכנסה לביתה ונהרגה על ידי חתולה לפני שהספיקה לשחררה. "ניסיתי להבין מה אתה רוצה להגיד לי – 'אמא, ככה זה? ככה זה קורה, חיים ומוות?'. המסר שלך בהחלט עבר ילד אהוב שלי, אני ערה מאוד למה שאתה מעביר מהעולם שמעבר לנו".
איריס חתמה את דבריה במילות געגוע: "אוהבת כל כך ומתגעגעת מאוד".
רחל
הלוואי וה' תמיד יתן לך כח להיות אמא לביאה!10:17 30.12.2025
