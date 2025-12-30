שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס לסערה סביבו בעקבות הדברים שאמר אמש, ותוקף את יאיר לפיד שאמר שהוא קורא לרצוח את יצחק עמית: "בכלל לא טרח להקשיב למה שאמרתי"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', התייחס הבוקר לסערה שהתעוררה סביב דבריו מאמש, מהם הובן כאילו הוא קרא "לדרוס את בג"צ ואת השופט יצחק עמית".

הבוקר, בראיון לרדיו 'גלי ישראל', אמר סמוטריץ': "אמרתי אתמול את ההיפך הגמור ממה שייחסו לי. אמרתי שאני חושב שצריך שיהיו תיקונים ותהליכים מאוזנים מתוך הבנה, אבל המציאות עובדת כמטוטלת – ככל שצד אחד מקצין לצד שלו, גם התיקון יהיה קיצוני יותר".

"אמרתי שזה דבר רע, אבל אין מה לעשות, כשיצחק עמית דורס אותנו ודורס את הדמוקרטיה בפסיקות שערורייתיות – יבוא שלב מסוים שבו צריך יהיה פשוט לא לציית".

על דבריו של לפיד לפיהם סמוטריץ' קרא לרצח יצחק עמית, אמר סמוטריץ': "לפיד הוא אחד האנשים הפופוליסטים, הריקים והכלומניקים ביותר שיש בפוליטיקה הישראלית. האיש הרי לא שמע את מה שאמרתי ולא טרח להקשיב, הוא ראה איזו כותרת ורץ להגיב, אגב כמו רוב המגיבים נגדי".