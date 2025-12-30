שר האוצר בצלאל סמוטריץ', התייחס הבוקר לסערה שהתעוררה סביב דבריו מאמש, מהם הובן כאילו הוא קרא "לדרוס את בג"צ ואת השופט יצחק עמית".
הבוקר, בראיון לרדיו 'גלי ישראל', אמר סמוטריץ': "אמרתי אתמול את ההיפך הגמור ממה שייחסו לי. אמרתי שאני חושב שצריך שיהיו תיקונים ותהליכים מאוזנים מתוך הבנה, אבל המציאות עובדת כמטוטלת – ככל שצד אחד מקצין לצד שלו, גם התיקון יהיה קיצוני יותר".
"אמרתי שזה דבר רע, אבל אין מה לעשות, כשיצחק עמית דורס אותנו ודורס את הדמוקרטיה בפסיקות שערורייתיות – יבוא שלב מסוים שבו צריך יהיה פשוט לא לציית".
על דבריו של לפיד לפיהם סמוטריץ' קרא לרצח יצחק עמית, אמר סמוטריץ': "לפיד הוא אחד האנשים הפופוליסטים, הריקים והכלומניקים ביותר שיש בפוליטיקה הישראלית. האיש הרי לא שמע את מה שאמרתי ולא טרח להקשיב, הוא ראה איזו כותרת ורץ להגיב, אגב כמו רוב המגיבים נגדי".
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
טוביה
סמוטריץ' איש שפל יהיר ומתנשא שרק יודע לאיים ולתקוף עם הפה המטונף שלו בן אדם שהפה שלו עובד פי 1000 יותר מהיכולות השיכליות המצומצמות שלו באמת בושה גדולה לעם ישראל...
ZB
הלפיד היומי "מבריק" בניגוד ללילי אין היפוכו מציע כמקור AI לקפלניסטים09:41 30.12.2025
א
לפיד, הדיקטטור הדפר, שלא הוא ולא אף אחד בשמאל לא גינו מעולם במילה את אין סוף איומי הרצח וניסיונות הרצח של נתניהו ע"י קפלן , ובעיקר בכיריו, כשהיועמשית לא...
א
לפיד , שקרן פתולוגי שלא היה דבר שלא שיקר לגביו!לפיד שקרא ל"דם ברחובות" בגלל עילת הסבירות, כשבעבר לפיד יצא נגד עריצות בגץ!!09:52 30.12.2025
מיכה
רב"ט לפיד , תמיד רב"ט .10:01 30.12.2025
עמוס
לעומת סמוטריץ הלוחם המהולל שהתגייס בגיל 28 (אחרי שסים תואר ראשון במשפטים בשנים בהם הצהיר שתורתו אומנותו) לכמה חודשים כמזכירה בקריה בתל אביב10:04 30.12.2025
רויטל
הבן אדם לא עובר את אחוז החסימה ומדבר שהוא רוב העם? כמה טיפש ומתנשא הגוש יהירות הזה!10:05 30.12.2025
שוני בל
סמוטריץ , אלים ופסיכופט! מקומך בכלא10:26 30.12.2025
רויטל
מיכה
עמוס
א
לפיד, הדיקטטור הדפר, שלא הוא ולא אף אחד בשמאל לא גינו מעולם במילה את אין סוף איומי הרצח וניסיונות הרצח של נתניהו ע"י קפלן , ובעיקר בכיריו, כשהיועמשית לא...
