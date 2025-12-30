התקיפה הסעודית בדרום תימן מציתה עימות גלוי בין ריאד לאבו דאבי, על רקע מאבקי שליטה בדרום המדינה והחרפת הצעדים הדיפלומטיים והביטחוניים

המתיחות בין סעודיה לאיחוד האמירויות החריפה ביממה האחרונה והגיעה לשיא חדש, לאחר תקיפה חריגה שביצעו מטוסי קרב סעודיים בדרום תימן נגד יעדים הקשורים לאיחוד האמירויות. התקיפה מסמנת עליית מדרגה בעימות סביב המתרחש בדרום המדינה.

על פי הדיווחים, מטוסים סעודיים תקפו בנמל אל־מכלא שבמחוז חצ'רמות ספינות ואמצעי לחימה שהועברו מאיחוד האמירויות לכוחות מועצת המעבר הדרומית, הפועלים בדרום תימן וזוכים לתמיכה אמירתית. האמל"ח נועד לחזק את אחיזת המועצה במחוז חצ'רמות, אזור עשיר בנפט, שעליו השתלטו כוחותיה בשבועות האחרונים, במקביל להיחלשות השליטה של הממשלה התימנית הנתמכת על ידי סעודיה.

בעקבות התקיפה החלה שרשרת תגובות רשמיות. משרד החוץ של ערב הסעודית פרסם הודעה חריגה, שבה קבע כי צעדי איחוד האמירויות בתימן מסכנים את היציבות, חורגים מעקרונות הקואליציה הפועלת במדינה, ומהווים איום על הביטחון הלאומי של הממלכה. בהודעה הודגש כי ריאד רואה באירועים קו אדום, וכי תנקוט צעדים ואמצעים נדרשים מול כל איום.

במקביל, ממשלת תימן הנתמכת על ידי סעודיה הודיעה על הטלת סגר אווירי בשמי המדינה ודרשה מאזרחי איחוד האמירויות לעזוב את שטח תימן בתוך 24 שעות.

גם נשיא מועצת ההנהגה הנשיאותית של תימן, רשאד אל-עלימי, הורה על נסיגת הכוחות הנתמכים על ידי האמירויות משטח המדינה בתוך 24 שעות, על ביטול הסכם ההגנה המשותף עם איחוד האמירויות, וכן על הטלת סגר אווירי, יבשתי וימי למשך 72 שעות על כלל הנמלים ומעברי הגבול.