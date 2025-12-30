עימות חריף נרשם אתמול (שני) במהלך פגישה של תושבי באר שבע עם ראש העיר, רוביק דנילוביץ'. הרקע לעימות הוא מחאת תושבים ופעילים נגד סגן ראש העיר, שמעון טובול, העומד בפני שימוע בפרקליטות בחשד לתקיפת צעיר בדואי בתחנת דלק. טובול עצמו, שנמצא בימים אלו בשירות מילואים, לא נכח בישיבה.
במהלך המפגש שתועד באתר 'וואלה', הטיחו תושבים ביקורת קשה בדנילוביץ' על המשך כהונתו של סגנו. ראש העיר לא נותר חייב ותקף בחריפות את המוחים: "אני אגיד לכם מה הבעיה שלכם, אתם דמוקרטים על תנאי. יש דמוקרטיה במדינת ישראל ויש חוקים, ואנחנו פועלים בהתאם לחוקים ולנהלים".
דנילוביץ' המשיך בקו התוקפני והפנה אצבע מאשימה כלפי המוחים בנוגע למקרה אחר: "הלוואי והייתם שואלים את אותה השאלה לגבי מרצה מסוים באוניברסיטה שהשמיץ אתכם ואת חיילי צה"ל. אם אתם באר-שבעים ופטריוטים, איך זה שלא שמעתי מכם מילה אחת עליו?".
"גזענות ואלימות באופן סדרתי"
מנגד, פעילי תנועת "עומדים ביחד" שנכחו במקום הגיבו בחריפות לדברי ראש העיר. לטענתם, טובול ידוע באמירות קיצוניות, ובין היתר ייחסו לו כינוי של ילדה בכתה ז' כ"מחבלת נוחבה" וקריאות להרג המוני בעזה.
ענת אילון, פעילה בתנועה בבאר שבע, מסרה: "טובול מתבטא בגזענות באופן סדרתי כלפי תושבים בעיר. הנגב הוא מרחב מעורב ונפיץ, ואין מקום לסגן ראש עיר שרק רוצה להלהיט את המצב הרגיש. כפי שדנילוביץ' בעצמו אמר בעבר, יש נורמות ציבוריות שמחייבות להשעות את מי שנוהג באלימות. אנחנו חיים כאן ביחד ואסור לתת לגיטימציה לגזענות".
כעת ממתינים בעירייה ובמערכת הפוליטית המקומית לתוצאות השימוע בפרקליטות, שיקבע האם יוגש כתב אישום נגד סגן ראש העיר.
