הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד יוסף והרב קלמן מאיר בר, פרסמו קריאה לציבור לציין את יום הקדיש הכללי בעשרה בטבת, גם לזכר נופלי ונרצחי מלחמת חרבות ברזל שמועד רציחתם המדויק אינו ידוע.
עשרה בטבת נקבע על ידי הרבנות הראשית לישראל בשנת תשי״א כיום הקדיש הכללי, לזכר מיליוני בני העם היהודי שנרצחו בשואה ושיום פטירתם לא נודע.
בקריאתם מבקשים הרבנים מקהילות ישראל בארץ ובתפוצות לציין את היום באמירת קדיש בבתי הכנסת ובתפילות, לעילוי נשמות הנספים, ובהדגשה גם עבור נרצחי מלחמת חרבות ברזל שמועד מותם המדויק אינו ידוע.
עוד נמסר כי הרבנים מבקשים להקדיש את הלימוד בבתי המדרש ובמרכזי התורה ברחבי העולם לעילוי נשמותיהם של הנספים, תוך תפילה לנחמה ולגאולה.
