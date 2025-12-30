אלפי בני אדם הגיעו הלילה להתפלל בקבר יוסף שבשכם, במסגרת חידוש הכניסות למתחם בשעות היום, לראשונה מאז הופסקו הכניסות הסדירות למקום. בין המשתתפים היו הרב ראובן אלבז, ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה של ש״ס, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מפקד אוגדת איו״ש תת-אלוף קובי הלר, מפקד חטיבת שומרון אלוף-משנה אריאל גונן, הזמר אליאב זוהר, קצינים נוספים ואלפי מתפללים מכל רחבי הארץ, דתיים ולא דתיים.
הכניסה התקיימה לאחר החלטה על הארכת שעות הכניסה לקבר יוסף עד השעה 08:00 בבוקר, ובהמשך תיבחן הרחבה נוספת של שעות השהות במקום. המהלך הוא חלק מתוכנית כוללת לחידוש הנוכחות היהודית באתר, שמובילים ראש מועצת שומרון וחבר הכנסת צבי סוכות, לצד קמפיין ציבורי בנושא.
במהלך התפילה אמר הרב ראובן אלבז כי קבר יוסף מהווה מוקד רוחני מרכזי לעם היהודי. לדבריו, דמותו של יוסף הצדיק מייצגת הנהגה, אחדות ואחריות, והוא הביע תקווה לחידוש הפעילות הדתית הקבועה במקום.
ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא בדבריו לראש הממשלה בנימין נתניהו לפעול בזירה המדינית, ואמר כי יש לפעול להחלת ריבונות ביהודה ושומרון. לדבריו, חידוש הכניסות לקבר יוסף הוא צעד משמעותי בדרך להשבת הנוכחות היהודית הקבועה באתר, כולל חידוש פעילות ישיבת "עוד יוסף חי".
הכניסה התקיימה בליווי כוחות צה״ל, מג״ב ומשטרת ישראל. במועצה האזורית שומרון הודו לכוחות הביטחון ולצוותי המועצה על אבטחת האירוע וליווי אלפי המשתתפים.
עמוס
לא מוצא שום דבר רוחני. נטו עבודת עגל הזהב08:54 30.12.2025
