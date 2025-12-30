פרשת הפצ"רית מגיעה לישורת האחרונה. על פי הדיווח באתר 'מעריב' משטרת ישראל סיימה בימים אלו את חקירתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, האלוף יפעת תומר ירושלמי. בימים האחרונים שוקדים החוקרים על כתיבת סיכומי הפרשה, שעדיין מעוררת סערה ציבורית נרחבת.

על פי הדיווח, החומרים שיגובשו, הכוללים את הראיות שנאספו לאורך חודשי החקירה והממצאים שעלו מהן, יועברו בקרוב לעיונו ובחינתו של מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי. המפכ"ל כבר הודיע מראש כי בכוונתו לפקח מקרוב על ניהול החקירה הרגישה.

על פי המידע שהותר לפרסום, נראה כי פריצת הדרך המשמעותית בתיק התרחשה בזכות עדות מהימנה של קצינה צעירה ששירתה בלשכתה של הפצ"רית. עדותה של הקצינה נחשבת למפתח לפיצוח התיק, והיא צפויה לשמש כעדת תביעה מרכזית בפרשה.

במשטרה מעריכים כי עדות זו מחזקת משמעותית את התשתית הראייתית נגד ירושלמי, ונגד מעורבים נוספים ובהם סגנה לשעבר.

כעת, עיני המערכת נשואות לעבר בית המשפט העליון. במשטרה ממתינים להחלטת בג"ץ בשאלה מי יהיה הגורם המוסמך לקבל את ההכרעה הסופית בתיק – האם להגיש כתב אישום נגד ירושלמי ושאר המעורבים.

השאלה הזו הפכה לקריטית לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, נאלצה למשוך את ידה מהתיק ולהימנע מקבלת החלטות בו בשל ניגוד עניינים. הכרעת בג"ץ תקבע למעשה את המשך הדינמיקה המשפטית בפרשה שמעסיקה את צמרת מערכת הביטחון והמשפט בישראל.