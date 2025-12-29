נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התייחס היום למעמדו של נתניהו בישראל, וטען כי גם אלו ששונאים אותו – מקנאים בו. בתגובה, בשמאל זעמו על כך

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, וראש הממשלה בנימין נתניהו, נשאו היום (שני) הצהרה משותפת לתקשורת לאחר פגישה ראשונית וארוחת צהרים. במהלך הצהרתם הם דיברו על נושאים רבים, כמו המלחמה בעזה והחזית מול איראן.

בית היתר התייחס טראמפ למעמדו של ראש הממשלה נתניהו בישראל, ואמר: "יש לו יחסי אהבה-שנאה עם העם שלו, אבל אפילו אלה ששונאים אותו – יש להם הרבה כבוד וקנאה כלפיו".

בתגובה, רבים ברשת תקפו את הנשיא האמריקני, טענו כי אף אחד מהשמאל לא מקנא בנתניהו, ואף חלקם הוסיפו ואמרו כי נתניהו אשם במצבה של ישראל.

חבר הכנסת גלעד קריב כתב: "‏אדני הנשיא טראמפ – לא רק שישראל היתה שורדת בלי ביבי, היא גם לא היתה מגיעה ל-7 באוקטובר. נתניהו הוא לא גיבור מלחמה. הוא מנהיג מושחת וכושל שהביא עלינו את המלחמה. הוא צ׳מברליין. לא צ׳רצ׳יל".

אורן הלמן כתב: "‏טראמפ, חשוב שתדע: בלעדי נתניהו – לא היה מתרחש מחדל אוקטובר".