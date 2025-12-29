טראמפ ונתניהו הציגו הסכמות ביטחוניות: אזהרה לחמאס להתפרק מנשקו, איום תקיף על איראן, תיאום על הגדה המערבית, ונתניהו הכריז על הענקת פרס ישראל לנשיא ארה״ב.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, וראש הממשלה בנימין נתניהו, נשאו הצהרה משותפת לתקשורת לאחר פגישה ראשונית וארוחת צהרים. טראמפ הודיע כי הוא ונתניהו הסכימו על רוב הדברים, והגיעו ל"הסכמות חשובות ומשמעותיות".

טראמפ פתח ואמר כי מדובר ב“פגישה גדולה”, והדגיש כי הפערים בין הצדדים “לא גדולים”. לדבריו, ייתכן כי כבר בשנה האזרחית החדשה יתרחשו התפתחויות מפתיעות בזירה המדינית והביטחונית.

בהתייחס לרצועת עזה, טראמפ אמר כי השיחות התמקדו בחמאס ובסוגיית הפירוז. “דיברנו על חמאס ועל פירוז. יינתן זמן למהלך של פירוק חמאס. אם הם לא יתפרקו מהנשק כפי שהוסכם – זה יהיה רע מאוד עבורם”, אמר הנשיא.

טראמפ התייחס גם לאיראן והבהיר כי ארצות הברית לא תהסס לפעול: “אם איראן תבנה שוב גרעין – אנחנו נשמיד את זה שוב. הם לא משתמשים באתרים שהפצצנו, אלא במקומות אחרים, ואנחנו יודעים בדיוק על מה מדובר”.

טראמפ הוסיף והתבדח: "אני מקווה שלא יפתחו שוב גרעין, אני לא רוצה לבזבז את הדלק של המפציצים".

באשר לגדה המערבית, טראמפ ציין כי קיימים חילוקי דעות מסוימים בין הצדדים, אך הביע ביטחון בהמשך התיאום: “שוחחנו על הגדה המערבית. לא הייתי אומר שאנחנו מסכימים במאה אחוז, אבל נגיע להסכמות. הוא (ביבי) יעשה את הדבר הנכון – אני מכיר אותו”.

באמירה מעניינת, טראמפ נשאל בקשר להגירה מהרצועה, וציטט סקר שראה שמדבר על זה ש"יותר מחצי מהתושבים בעזה היום עוזבים אם הייתה להם אפשרות", ושוחח על זה שהוא מאמין שהרבה יותר מחצי היו רוצים לעזוב, אך הסביר כי "כרגע עוזרים לעזה, אנחנו לא רוצים את הסערה התקשורתית".

בקשר להתחייבויות של ממשלת לבנון לפירוק חיזבאללה והסיכוי למבצע נוסף של ישראל נגד חיזבאללה: "ממשלת לבנון קצת בחיסרון מול חיזבאללה, אבל נבחן את זה, יכול להיות שזה יקרה".

כשנתניהו נשאל בקשר לאפשרות של הכנסת הרשות הפלסטינית לרצועת עזה, הזכיר נתניהו את תנאי הנשיא טראמפ: "אני חושב שהנשיא היה ברור, הרשות צריכה לעבור רפורמות מקיפות, שינוי תרבותי אמיתי. להפסיק לשלם תמורת רצח, רפורמות בחינוך, שיעשו את מה שצריך".