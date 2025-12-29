יועצו הפוליטי והביטחוני של האייתולה עלי חמינאי, מאיים בתגובה לדברי טראמפ על התמיכה בתקיפה ישראלית, אם איראן תמשיך בפרויקט הטילים הבילסטיים

לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי יתמוך בתקיפה ישראלית, במידה ואיראן תמשיך להתחמש בטילים בליסטים, ואיים לתקוף בעצמו אם תפתח שוב גרעין, יועצו של שליט איראן, עלי חמינאי, מאיים בתגובה חריפה.

עלי שחמנאי, יועצו הפוליטי של האייתולה עלי חמינאי, ונציגו במעוצת הביטחון האיראנית, מגיב לדברי הנשיא טראמפ באיום ישיר, ובעברית.

"בדוקטרינת ההגנה של #איראן, חלק מהתגובות נקבעות עוד לפני שהאיומים מגיעים לשלב היישום. יכולות הטילים וההגנה של איראן אינן ניתנות לשליטה ואינן דורשות אישור. כל תוקפנות תיענה בתגובה חמורה, מיידית ובלתי צפויה", פרסם שחמניאי ברשתות.

שחמנאי הוסיף באנגלית ואיים כי "צפויה תגובה חריפה על כל פעולה, מעבר לכל דמיון. יכולות הטילים של איראן יפתיעו".