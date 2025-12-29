נשיא ארה״ב דונלד טראמפ נפגש עם משפחת החטוף החלל רס״ר רן גואילי ז״ל, לפני פגישתו עם נתניהו, והדגיש מחויבות אמריקאית להשבת כלל החטופים.

בפתח הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נפגש הנשיא עם משפחת גואילי, משפחתו של החטוף החלל האחרון המוחזק ברצועה, רס״ר רן גואילי ז״ל.

לאחר שהנשיא טראמפ, שוחח עם התקשורת מחוץ לאחוזתו הפרטית בפלורידה, מאר א לאגו, יחד עם ראש הממשלה נתניהו.

עוד באותו נושא טראמפ הודיע שהחנינה "כבר בדרך", הרצוג נאלץ להכחיש

קיים הנשיא פגישה מיוחדת עם משפחתו של החטוף האחרון שעדיין מוחזק ברצועה, רס״ר רן גואילי ז״ל.

לפני הפגישה סיפר טראמפ כי שוחח עם המשפחה, וכי הוא רואה חשיבות בהחזרתו של רן ז"ל.