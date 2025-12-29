בפתח הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נפגש הנשיא עם משפחת גואילי, משפחתו של החטוף החלל האחרון המוחזק ברצועה, רס״ר רן גואילי ז״ל.
לאחר שהנשיא טראמפ, שוחח עם התקשורת מחוץ לאחוזתו הפרטית בפלורידה, מאר א לאגו, יחד עם ראש הממשלה נתניהו.
קיים הנשיא פגישה מיוחדת עם משפחתו של החטוף האחרון שעדיין מוחזק ברצועה, רס״ר רן גואילי ז״ל.
לפני הפגישה סיפר טראמפ כי שוחח עם המשפחה, וכי הוא רואה חשיבות בהחזרתו של רן ז"ל.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? הגירה מרצון ? טרנספר בששון ? ... טפשים , תתעוררו ...
מה שבולט בתמונה הוא שנתניהו שלדברי רופאו במצב בריאותי מצוין ... נראה במציאות כמו מת מהלך ... אז יש לו או אין לו יורש ?23:19 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר