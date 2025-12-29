פרשת הברחת השב״חים בגבעת זאב, ‏אחד החשודים המרכזיים, הוא אחיין של מח"ט גבעתי לשעבר ובנו של גמלאי משטרה. כך על פי הדיווח של לי עייש ב-I24

פרשת הברחת השב״חים בגבעת זאב, ‏אחד החשודים המרכזיים, הוא אחיין של מח"ט גבעתי לשעבר ובנו של גמלאי משטרה. ‏בשלב הזה מסתמן כי לא כל המעורבים צפויים לעמוד לדין. כך על פי הדיווח של לי עייש ב-I24.

המשטרה הודיעה היום על סיום החקירה והגשת הצהרות תובע, אבל ‏שני מאבטחים שוחררו למעצר בית בהיעדר ראיות מספיקות, וכל מסיעי השב״חים שנעצרו שוחררו.

לפני כחודש פורסם המשטרה עצרה שבעה חשודים, בהם חמישה מאבטחים שפעלו בגבעת זאב, בחשד שסייעו במשך חודשים להכניס מאות פלסטינים לשטח ישראל ללא בידוק ביטחוני. לפי המשטרה, המאבטחים אפשרו לעקוף את מחסום עופר ושער הכניסה ליישוב תמורת עשרות אלפי שקלים. החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.

היום נחשף כי במהלך החקירה הסמויה של ימ"ר ירושלים ומג"ב עוטף ירושלים נחשף כי בין מאבטחים לבין גורמים פלסטיניים נוצר קשר עברייני מתוכנן, שמטרתו לאפשר "מעבר חופשי" לשוהים בלתי חוקיים, תוך עקיפת מחסום הבידוק הביטחוני "עופר". היום הסתיימה החקירה נגד מספר מעורבים, והוגשה נגדם הצהרת תובע על ידי הפרקליטות, לקראת הגשת כתבי אישום בימים הקרובים.