במהלך הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, קיבל טראמפ שיחה מפתיעה משר החינוך יואב קיש. השר קיש הודיע לנשיא ארצות הברית כי הוא זכה בפרס ישראל לשלום. טראמפ שמח והשיב שישקול בחיוב להגיע לטקס קבלת הפרס.

ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגשו באחוזתו הפרטית של הנשיא במדינת פלורידה, טראמפ התחייב כי המעבר לשלב ב' יתרחש לאחר שחמאס יתפרק מנשקו, והודיע כי יתמוך בתקיפות נוספות על איראן.

הנשיא עמד לצד ראש הממשלה נתניהו, וענה על שורה של שאלות תקשורתיות. ראשית, במענה לשאלה בנושא שלב ב' ברצועה, הסביר טראמפ: "שלב ב' ברצועה יכול להתרחש מאוד במהירות, אך אנחנו צריכים לראות קודם פירוז והתפרקות מנשק, אחרי זה, זה יקרה מהר מאוד".