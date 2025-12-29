גבר כבן 35 התמוטט בשירותים ברכבת בית שמש. כוחות ההצלה פרצו את התא וביצעו בו החייאה, לאחר שליבו חזר לפעום פונה לבי החולים

אירוע קשה התרחש היום (שני) ברכבת בית שמש. גבר כבן 35 התמוטט בשירותים ברכבת. כוחות ההצלה פרצו את התא וביצעו בו החייאה.

מדוברות צוות הצלה נמסר: "כונני מד"א – 'צוות הצלה' הוזעקו לתחנת רכבת ברחוב החרש בבית שמש בעקבות דיווח על גבר מחוסר הכרה בתוך הרכבת. חובש בכיר ב'צוות הצלה' רובי בן דוד שהגיע ראשון למקום מוסיף: "כשהגעתי למקום עם אמבולנס מד״א אותו אני מאייש, הכווינו אותי אל תא שירותים בתוך הרכבת שהגיעה לתחנה, לאחר שנוסע התמוטט בתוך התא במהלך הנסיעה".

"לאחר שהתא נפרץ על ידי לוחמי האש ראיתי גבר כבן 35, מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א התחלתי מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות כולל עיסויי לב והנשמות ובחסדי שמיים בהמשך ליבו שב לפעום והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים".