במקום הראשון: מכבי תל אביב התעללה בעירוני קריית אתא רבע אחרון חד צדדי והישג מטורף ברבע הראשון, בדרך לפסגת ליגת העל

כמו ב-NBA: מכבי תל אביב התארחה הערב (שני) באולם רמז אצל עירוני קריית אתא. שתי הקבוצות יחד רשמו הישג מטורף 68 נקודות משותפות, ברבע הראשון ב-14 שלשות ו-70% מהשלוש. הצהובים ניצחו בפעם התשיעית ברציפות, הפעם 82:116 בכל המסגרות, ועלו זמנית למקום הראשון.

קריית אתא היא אחת מההתקפות הטובות בליגה, עם ממוצע של 91 נקודות למשחק, ורק פעם אחת מתחת ל-80 (במחזור הקודם). גם היום הם קלעו מעל 80, אך ספגו 116 נקודות, מספרים שלא מביישים קבוצות NBA.

אחרי רבע ראשון של 38:80. מכבי תל אביב פתחה פער ברבע השני כשניצחה אותו, 29:15. קריית אתא הצליחה עוד לצמצם ברבע השלישי אותו ניצחה 18:24. הרבע האחרון היה צהוב בלבד, חניכיו של עודד קטש התחילו אותו ב-2:16, וסיימו אות ב-13:31. הצהובים במקום הראשון בליגה זמנית, עם עשרה ניצחונות מול הפסד אחד בדרבי, ליריבה הפועל תל אביב שהביסה השבוע 60:114 את הפועל חולון.

לפני שלושה ימים, הקבוצה המעוטרת בישראל ניצחה 65:83 את פרטיזן בלגרד, במה שהיה ניצחונה החמישי ברציפות ביורוליג אחרי שלושה בלבד ב-13 המחזורים שלפני. שבוע קודם לכן, היא ניצחה 82:85 את ולנסיה הספרדית השניה בטבלה ובכך עזרו ליריבתם העירונית לשמור על הפער בפסגה. האדומים במקום הראשון ביורוליג עם 18 ניצחונות מול חמישה הפסדים, בעוד הצהובים עם שמונה ניצחונות מול עשרה הפסדים במקום ה-14, אך במרחק שני משחקים בלבד מהמקום העשירי שמוליך לפלייאין.