הנשיא טראמפ הדהים את כולם, והודיע כי שוחח עם הנשיא הרצוג, וכי החנינה לנתניהו "כבר בדרך", בסביבת הרצוג מכחישים

אחרי שטראמפ הפיל אמירה דרמטית, בה הודיע כי הובטח לו על ידי הנשיא כי החנינה "בדרך" כפי שהסביר טראמפ, בית הנשיא מגיב, ומכחיש בעדינות דיפלומטית את דברי הנשיא טראמפ.

הודעת נשיא המדינה:

“בהמשך לשאלות עיתונאים: לא הייתה שיחה בין הנשיא הרצוג לנשיא טראמפ מאז הוגשה החנינה. לפני מספר שבועות התקיימה שיחה בין הנשיא הרצוג לבין נציג מטעם טראמפ, שפנה בשאלה לגבי המכתב של הנשיא האמריקאי. בשיחה קיבל הנציג הסבר על התהליך שבו נמצאת הבקשה, וכי החלטה בעניין תתקבל בהתאם לנהלים – בדיוק כפי שנמסר לציבור בישראל”.

ההודעה מגיעה אחרי שהנשיא טראמפ הודיע בשיחה משותפת עם כתבים לצד ראש הממשלה נתניהו: "איך לא נותנים חנינה לנתניהו? הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה!

דיברתי עם הנשיא – הוא אומר שזה בדרך".