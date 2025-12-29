ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ נפגשים כעת, הנשיא התחייב בפני התקשורת כי שלב ב' ברצועה יתרחש אחרי התפרקות חמאס מנשקו, והביע תמיכה בתקיפות נוספות על איראן במידת הצורך

אחרי שרשרת של פגישות מדיניות בהכנה לפסגה המדינית המכריעה, ראש הממשלה נתניהו נפגש כעת עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הנשיא סיפק לראש הממשלה קבלת פנים חמה במיוחד, שיבח אותו ואת ישראל, והביע תמיכה רבה.

הנשיא עמד לצד ראש הממשלה נתניהו, וענה על שורה של שאלות תקשורתיות. ראשית, במענה לשאלה בנושא שלב ב' ברצועה, הסביר טראמפ: "שלב ב' ברצועה יכול להתרחש מאוד במהירות, אך אנחנו צריכים לראות קודם פירוז והתפרקות מנשק, אחרי זה, זה יקרה מהר מאוד".