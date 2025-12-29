חבר עפיף עבד מהליכוד קיבל ללשכתו מכתב עם איום לפגיעה פיזית בו ובמשפחתו. המכתב הונח על השולחן בתוך לשכתו במשכן הכנסת

חבר עפיף עבד מהליכוד קיבל ללשכתו מכתב עם איום לפגיעה פיזית בו ובמשפחתו. המכתב הונח על השולחן בתוך לשכתו במשכן הכנסת. כך הודיע הערב (שני) דובר חבר הכנסת.

ח"כ עפיף עבד: "לא מפחד מהם, האיומים האלו רק גורמים לי להילחם כדי לשמור על הממשלה ולהמשיך את העבודה הטובה שאנחנו עושים"

עוד באותו נושא סקר מנדטים: האופוזיציה בדרך להעיף את נתניהו 08:12 | חדשות סרוגים 43 0 😀 👏

עדיפות לפגיעות נפש היא באחד המבוגרים שלא שירת בצבא מסיבות פוליטיות. במקביל אנו עוברים על רשימות ילדים. יש לנו שמות כתובות עדכון ומספרי תעודת זהות של כולום, בכל מעגל משפטי שקשור אליכם. חברנו שעובדים במשרד הפנים שולפים מידע משרד הפנים ומשרד הביטחון.

מי שקיבל פטור מסיבת לא בריאותיות הוא בסיכון לפגיעה בנפש. בן או בת אלא אם כן יפעל לפי דרישותינו, התפטרות מהתפקיד הציבורי לא תפטור אותו מהעונש, משום שעליו או עליה החובה לפעל היום למען המדינה ולא לברוח מהמערכה".