יונתן רוה, כתב i24NEWS, נחת בבירת סומלילנד וידווח מהמדינה בעקבות ההכרה הישראלית. קושמרו ניסה לטוס אף הוא, אך נבלם בנתב"ג

יונתן רוה, כתב i24NEWS, נחת בבירת סומלילנד וידווח מהמדינה בעקבות ההכרה הישראלית. רוה נחת בסומלילנד בשעות האחרונות בתום מבצע הפקתי מורכב, ימים בודדים לאחר ההכרה הישראלית בסומלילנד כמדינה ריבונית.

רוה יעביר דיווחים חיים בימים הקרובים מהרגייסה, בירת סומלילנד, למהדורה המרכזית של i24NEWS ולתוכניות הערוץ לאורך היום.

במקביל, מי שלא הצליח להגיע לסומלילנד הוא מגיש חדשות 12, דני קושמרו. על פי הדיווח של עיתונאי ynet רן בוקר, חדשות 12 רצו להטיס את דני קושמרו לסומלילנד בעקבות ההתפתחויות המדיניות, המגיש כבר הגיע לשדה התעופה עם מזוודה וכרטיס טיסה, אבל אז התברר שיש בעיה עם הוויזה, משום שסומלילנד היא לא מדינה עצמאית בפועל, וקושמרו נאלץ לחזור הביתה מנתב"ג.