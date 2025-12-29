בארצות הברית נכנסו לכוננות מלאה, לאחר שטראמפ חשף כי הושמד מתקן סמים על אדמת ונצואלה, במה שיכולה להיות התקיפה הראשונה בשטח המדינה

ארה"ב כמרקחה, טראמפ הודיע במפתיע כי "הושמד מתקן עצום בתעשיית הסמים" על אדמת ונצואלה. בארצות הברית מדווחים כי ייתכן שזו התקיפה הראשונה של ארצות הברית על אדמת המדינה מאז שהתחיל הסכסוך בין הצדדים, אך אין לדבר אישור רשמי. האם טראמפ פתח סוף סוף במלחמה?

הנשיא טראמפ חשף כי ארה"ב "הפילה" מתקן משמעותי בתעשיית הסמים של ונצואלה, אך לא חשף את הדרך בה הדבר נעשה, מה שמוביל לחשד משמעותי כי ארצות הברית פתחה במערכה קרקעית נגד ונצואלה.

עוד באותו נושא בעקבות ישראל: בכירים קוראים לטראמפ להכיר בסומלילנד 18:32 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

הנשיא התייחס לאירוע, שהתרחש ב-24 לדצמבר וחשף: "יש להם מתקן מאוד גדול, איפה שמגיעות ממנו סירות הסמים, לפני כמה לילות הפלנו אותו (Knocked out)".

הנשיא לא חשף את הפרטים כיצד הושמד המתקן, האם נעשתה תקיפה על ידי צבא ארצות הברית או האם מדובר בחלק מהמערכה המסווגת אותה אישר טראמפ ל-CIA להוציא לפועל על אדמת ונצואלה.