שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא מתנצל על דבריו היום (שני) נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "עדר אלים וסותם פיות שלא יודע להתמודד עם דעות אחרות לגופן".
דבריו המלאים: "המשותף לכל מבקריי הפופוליסטים הוא שהם לא שמעו את דבריי לפני שהשתלחו בי. עדר אלים וסותם פיות שלא יודע להתמודד עם דעות אחרות לגופן וחשף היום שוב את שטחיותו ואת מחולל התגובות האוטומטי שמפעיל אותו והוכיח שוב עד כמה הוא אינו ראוי להנהגה".
"יצחק עמית ובית המשפט העליון שדדו באלימות מגלומנית את הדמוקרטיה מידי אזרחי ישראל וככל שהם יקצינו בדורסנות שלהם התיקון יהיה דרסטי יותר"
מוקדם יותר יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב לאמירה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "שיא חדש במתקפה המטורפת, מה שמתחיל במילים כאלה עלול להיגמר בדם". אח"כ שר התקשורת והספורט שלמה קרעי הביע תמיכה בסמוטריץ': "את הדברים של שר האוצר צריך להוציא מן הכח אל הפועל. כבר מזמן הגיעה העת לפעול".
כזכור מוקדם יותר היום שר האוצר יצא באמירה חריפה במיוחד כנגד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, והודיע כי השופט עמית דורס את הדמוקרטיה, והתגובה תהיה לדרוס אותו בחזרה. במהלך ישיבת סיעת הציונות הדתית, תקף סמוטריץ' בחריפות את עמית, לאחר שזה הוציא אמש צו נגד סגירת תחנת הרדיו הצבאית, גלי צה"ל. סמוטריץ' יצא בחריפות כנגד עמית ותקף: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו".
מה דעתך בנושא?
מענין אם בציונות הדתית גאים בבחירה ב"ציונות הדתית"
אלו פניו של המגזר הדתי היום?19:18 29.12.2025
נועם
בתגובה ל: מענין אם בציונות הדתית גאים בבחירה ב"ציונות הדתית"
אני ציוני דתי ואני מזדהה עם דברי סמוטריץ'.19:24 29.12.2025
100%
זה עוזר להחליט מי יהיה איפה בפיצול העתידי לישראל ויהודה.19:30 29.12.2025
אביאל
בתגובה ל: מענין אם בציונות הדתית גאים בבחירה ב"ציונות הדתית"
חוץ מסמוטריץ וקומץ קטן שבוחרים בו (שכידוע לא עוברים את אחוז החסימה) כולם בציונות הדתית בזים לו מואסים בו ונגעלים ממנו האיש שכרטיס הביקור שלו הם שחצנותו יהירותו וגסות ליבו19:31 29.12.2025
שחר
בתגובה ל: נועם
טוב לדעת20:18 29.12.2025
שירי מנתניה
אודי רוזן
אודי רוזן
נועם
בתגובה ל: מענין אם בציונות הדתית גאים בבחירה ב"ציונות הדתית"
אני ציוני דתי ואני מזדהה עם דברי סמוטריץ'.19:24 29.12.2025
100%
זה עוזר להחליט מי יהיה איפה בפיצול העתידי לישראל ויהודה.19:30 29.12.2025
אביאל
בתגובה ל: מענין אם בציונות הדתית גאים בבחירה ב"ציונות הדתית"
חוץ מסמוטריץ וקומץ קטן שבוחרים בו (שכידוע לא עוברים את אחוז החסימה) כולם בציונות הדתית בזים לו מואסים בו ונגעלים ממנו האיש שכרטיס הביקור שלו הם שחצנותו יהירותו וגסות ליבו19:31 29.12.2025
שחר
בתגובה ל: נועם
טוב לדעת20:18 29.12.2025
