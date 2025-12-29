שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא מתנצל על דבריו נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "עדר אלים וסותם פיות שלא יודע להתמודד עם דעות אחרות לגופן"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא מתנצל על דבריו היום (שני) נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "עדר אלים וסותם פיות שלא יודע להתמודד עם דעות אחרות לגופן".

דבריו המלאים: "המשותף לכל מבקריי הפופוליסטים הוא שהם לא שמעו את דבריי לפני שהשתלחו בי. עדר אלים וסותם פיות שלא יודע להתמודד עם דעות אחרות לגופן וחשף היום שוב את שטחיותו ואת מחולל התגובות האוטומטי שמפעיל אותו והוכיח שוב עד כמה הוא אינו ראוי להנהגה".

"יצחק עמית ובית המשפט העליון שדדו באלימות מגלומנית את הדמוקרטיה מידי אזרחי ישראל וככל שהם יקצינו בדורסנות שלהם התיקון יהיה דרסטי יותר"

מוקדם יותר יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב לאמירה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "שיא חדש במתקפה המטורפת, ‏מה שמתחיל במילים כאלה עלול להיגמר בדם". אח"כ שר התקשורת והספורט שלמה קרעי הביע תמיכה בסמוטריץ': "את הדברים של שר האוצר צריך להוציא מן הכח אל הפועל. כבר מזמן הגיעה העת לפעול".

כזכור מוקדם יותר היום שר האוצר יצא באמירה חריפה במיוחד כנגד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, והודיע כי השופט עמית דורס את הדמוקרטיה, והתגובה תהיה לדרוס אותו בחזרה. במהלך ישיבת סיעת הציונות הדתית, תקף סמוטריץ' בחריפות את עמית, לאחר שזה הוציא אמש צו נגד סגירת תחנת הרדיו הצבאית, גלי צה"ל. סמוטריץ' יצא בחריפות כנגד עמית ותקף: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו".