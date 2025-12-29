גל מחאות חריג באיראן מתפשט מעיר לעיר, עם קריאות גלויות להפלת משטר האייתולות ולחזרת השא. תיעודים מטהראן ומערי הפריפריה מציתים התקוממות

המחאות שהתחילו בטהראן אמש במהלך הלילה, ממשיכות להתפשט ולהחמיר. עשרות ערים נוספות מכל קצוות המפה האיראנית מצטרפות להתקוממות נגד המשטר. מפגינים קוראים קריאות להפלת המשטר ולחזרתו של השא האיראני.

מפגין בודד חוסם את כוחות המשטר, טהראן. ללא קרדיט.

המחאות באיראן נמשכות, ומתפשטות לעוד ועוד ערים ברחבי המדינה. סרטונים מהבירה האיראנית חושפים קריאות להפלת המשטר וחזרתו של השא. במקביל, תיעוד של מפגין בודד חוסם את דרכם של כוחות המשטר בדרך לפיזור הפגנה הופך לסמל שמצית הפגנות בעוד ועוד ערים ברחבי המדינה.

בתוך שעות ספורות הן התפשטו לעשרות ערים נוספות ברחבי איראן, מצפון ועד דרום, במה שנראה כהתקוממות רחבת היקף נגד משטר האייתולות. מפגינים רבים יוצאים לרחובות תוך סיכון ממשי, וקוראים בגלוי להפלת המשטר האסלאמי.

הפגנות בעיר מלארד, ללא קרדיט.

גל המחאה הגיע גם לעיר מאלרד הסמוכה לטהראן, לאי קשם שבדרום המדינה, וכן לעיר כרמאן במזרח איראן. בכל המוקדים נשמעות קריאות דומות: התנגדות לשלטון האייתולות, מחאה על המצב הכלכלי והחברתי, ודרישה לשינוי פוליטי עמוק.

הפגנות בעיר קרמאן, ללא קרדיט.

גורמים באופוזיציה האיראנית טוענים כי עוצמת המחאה הנוכחית ופריסתה הגאוגרפית החריגה מעידות על עומק הזעם הציבורי ועל שחיקה משמעותית בלגיטימציה של המשטר.

הפגנות באי לקשם, ללא קרדיט.

מנגד, פרסמו השלטונות האיראניים לפני זמן קצר תגובה רשמית ראשונה, מטעם השלטון ומשמרות המהפכה, שמאיימים: "איראן לא תהסס לפעול ככל שידרש כנגד הפרת הסדר הציבורי וזריעת כאוס".