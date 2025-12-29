הדיון בוועדת החוקה גלש לעימות פומבי חריף בין חברי הכנסת, שכלל האשמות בהתנהלות תקשורתית משיקולי רייטינג, חילופי עקיצות סביב קידום חקיקה רגישה, וציטוטים מן המקורות

במהלך דיון היום (שני) בוועדת החוקה של הכנסת, כאשר יו״ר הוועדה, ח״כ שמחה רוטמן, האשים את ח״כ גלעד קריב בניסיון למשוך תשומת לב ציבורית באמצעות התנהלות מכוונת בדיוני הוועדה.

רוטמן אמר במהלך הדיון כי לדבריו "עלה על השיטה" של קריב, והשווה את התנהלותו למגיש טלוויזיה הפועל משיקולי רייטינג. לדבריו, מאחר שוועדת החוקה היא הוועדה בעלת החשיפה הציבורית הגבוהה ביותר בכנסת, קריב מנצל את הבמה כדי להודיע על מעבר לדיון בוועדת העלייה והקליטה, במטרה לגרום לציבור ולעוקבים "לעבור איתו לערוץ אחר".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: ערוץ הכנסת

בהמשך הדיון, קריב הודיע בפועל על מעברו לדיון בוועדת העלייה והקליטה, ובדבריו עקץ את ח״כ יוליה מלינובסקי על רקע עיסוקה בקידום חוק עונש מוות למחבלי נוח'בה. קריב אמר בציניות כי מבחינתו השאלה איננה "איך נחיה עם זה".

מלינובסקי השיבה לדבריו ואמרה כי מדובר בדיון במסגרת משפטית בלבד. בתגובה, קריב הבהיר כי לשיטתו הצעת החוק של רוטמן ושל מלינובסקי "טובה יותר" מזו שהגיש השר איתמר בן גביר.

עוד באותו נושא פנייה ראשונה ליועמ"שית: "פתחי בחקירה פלילית נגד נתניהו" 14:22 | חני אדרי 3 0 😀 👏

האירוע קיבל גם גוון תרבותי ערכי, כאשר רוטמן בחר להשיב בציטוטים מן המקורות. הוא השווה את הסיטואציה לפסוק משירת דבורה ואמר: "אם תלכי עמי והלכתי".

עוד הוסיף רוטמן והזכיר כי גם נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק, נהג לצטט את הפסוק: " ליבי לחוקקי ישראל ", כאמירה המדגישה את האחריות המוטלת על המחוקקים עצמם.

לקראת סיום הדיון, קריב חתם בעקיצה נוספת, כאשר אמר כי בקצב התנהלות הוועדה, כפי שהוא מתנהל לדבריו על ידי רוטמן, "לא יהיה מנוס מלהגיע לקדיש דרבנן".