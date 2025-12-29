במרחק כ־800 מטרים מגדר הגבול, במקביל לקיבוץ כיסופים, נחשף במהלך סוף השבוע חשד למנהרה רחבה של חמאס בעקבות הגשמים הכבדים, בצה"ל מדגישים כי החקירה טרם הסתיימה

כ־800 מטרים מגדר הגבול, במקביל ל־קיבוץ כיסופים, קריסת קרקע שאירעה בעקבות הגשמים הכבדים בסוף השבוע חשפה חשד למנהרה רחבה של חמאס. בצה״ל מציינים כי החקירה והבדיקות ההנדסיות בשטח עדיין נמשכות כך פרסם העיתונאי יואב זיתון.

גורמים בצה"ל אישרו כי הקריסה אותרה במהלך פעילות יזומה לאיתור מנהרות. לדבריהם, לוחמי גדוד 12 הם שזיהו את הממצא במהלך פעילות מבצעית שנערכה בסוף השבוע.

גורם צבאי מסר: ״לוחמי גדוד 12 איתרו את הקריסה במהלך פעילות לאיתור מנהרות. החקירה בשטח נמשכת״. גורם נוסף הבהיר כי ״מעולם לא אישרנו שאותרו ונותרו כל המנהרות בצד שלנו של הקו הצהוב״.

בצה״ל מדגישים כי מדובר בפעילות שוטפת להגנה על יישובי העוטף ולסיכול תשתיות תת־קרקעיות, וכי פרטים נוספים יימסרו בהתאם להתקדמות החקירה.