קרעי הביע תמיכה בסמוטריץ' שקרא "לדרוס" את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "אדוני שר האוצר, זה הזמן לזקוף קומה ולהתעלם מזעקות הקוזאק הנגזל"

שר התקשורת והספורט שלמה קרעי הביע היום (שני) תמיכה בשר האוצר בצלאל סמוטריץ' שקרא "לדרוס" את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "את הדברים של שר האוצר צריך להוציא מן הכח אל הפועל. כבר מזמן הגיעה העת לפעול".

דבריו המלאים: "את הדברים של שר האוצר צריך להוציא מן הכח אל הפועל. כבר מזמן הגיעה העת לפעול. אומרים לא(!) לצווים בלתי חוקיים של בג״צ ומצילים את הדמוקרטיה הישראלית. אדוני שר האוצר, זה הזמן לזקוף קומה ולהתעלם מזעקות הקוזאק הנגזל. בוא נחזיר את סבסוד מעונות היום לאמהות החרדיות למרות בג״צ והיועמ״שית המודחת, נעצור את התקציב לגלי צה״ל, נקפיא את תקציב התאגיד כל עוד בג״צ לא מאפשר למנות מועצת תאגיד שתעצור את התעמולה על חשבוננו, ועוד.יחד נחזיר את השלטון לעם!".

כזכור מוקדם יותר היום שר האוצר יצא באמירה חריפה במיוחד כנגד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, והודיע כי השופט עמית דורס את הדמוקרטיה, והתגובה תהיה לדרוס אותו בחזרה. במהלך ישיבת סיעת הציונות הדתית, תקף סמוטריץ' בחריפות את עמית, לאחר שזה הוציא אמש צו נגד סגירת תחנת הרדיו הצבאית, גלי צה"ל. סמוטריץ' יצא בחריפות כנגד עמית ותקף: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו".

השר סמוטריץ' תקף את עמית והסביר: הוא חי עם חוסר מודעות קיצונית, ומרשה לעצמו לעשות דברים שמעולם לא נעשו בבית המשפט בעבר. לא תהיה ברירה. הלוואי ויכולנו להגיע לתהליכים מאוזנים ולפשרות. אבל כשצד אחד מגיע לרמות הקצנה הוא לא משאיר לך ברירה – אלא לשבור את זה בכל הכוח".