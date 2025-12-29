שר התקשורת והספורט שלמה קרעי הביע היום (שני) תמיכה בשר האוצר בצלאל סמוטריץ' שקרא "לדרוס" את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "את הדברים של שר האוצר צריך להוציא מן הכח אל הפועל. כבר מזמן הגיעה העת לפעול".
דבריו המלאים: "את הדברים של שר האוצר צריך להוציא מן הכח אל הפועל. כבר מזמן הגיעה העת לפעול. אומרים לא(!) לצווים בלתי חוקיים של בג״צ ומצילים את הדמוקרטיה הישראלית. אדוני שר האוצר, זה הזמן לזקוף קומה ולהתעלם מזעקות הקוזאק הנגזל. בוא נחזיר את סבסוד מעונות היום לאמהות החרדיות למרות בג״צ והיועמ״שית המודחת, נעצור את התקציב לגלי צה״ל, נקפיא את תקציב התאגיד כל עוד בג״צ לא מאפשר למנות מועצת תאגיד שתעצור את התעמולה על חשבוננו, ועוד.יחד נחזיר את השלטון לעם!".
כזכור מוקדם יותר היום שר האוצר יצא באמירה חריפה במיוחד כנגד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, והודיע כי השופט עמית דורס את הדמוקרטיה, והתגובה תהיה לדרוס אותו בחזרה. במהלך ישיבת סיעת הציונות הדתית, תקף סמוטריץ' בחריפות את עמית, לאחר שזה הוציא אמש צו נגד סגירת תחנת הרדיו הצבאית, גלי צה"ל. סמוטריץ' יצא בחריפות כנגד עמית ותקף: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו".
השר סמוטריץ' תקף את עמית והסביר: הוא חי עם חוסר מודעות קיצונית, ומרשה לעצמו לעשות דברים שמעולם לא נעשו בבית המשפט בעבר. לא תהיה ברירה. הלוואי ויכולנו להגיע לתהליכים מאוזנים ולפשרות. אבל כשצד אחד מגיע לרמות הקצנה הוא לא משאיר לך ברירה – אלא לשבור את זה בכל הכוח".
מה דעתך בנושא?
12 תגובות
1 דיונים
יושון
הגיוני, בכל זאת תתי אדם18:42 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מור
על זה נאמר ברוך אומר ועושה ,לא רק מדבר,מזמן היו צריכים למחוק את פסיקותיו,הוא עושה יד אחד עם היועמשי"ת להפלת הממשלה בצורה גלויה לעיני כל מבלי למצמץ וממשלת חלם מצייתת...
על זה נאמר ברוך אומר ועושה ,לא רק מדבר,מזמן היו צריכים למחוק את פסיקותיו,הוא עושה יד אחד עם היועמשי"ת להפלת הממשלה בצורה גלויה לעיני כל מבלי למצמץ וממשלת חלם מצייתת לו והוא ממשיך לרכוב ביתר שאת עם חציית כל הקווים האדומים מצידו ,הוא אויב הממשלה מספר 1.המשך 18:47 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דרור
רגע לפני מלחמת אזרחים, כדאי לעצור ולהיפרד בכבוד ובשלום.18:40 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביחיל
אין שום כבוד לשופט ולשופטים שגזלו וגוזלים את זכויות הריבון - העם , ובאי כוחו חברי הכנסת, ויש להעמידם לדין על מעשי גזל אלה, כולל כל שתמכו בכך והשתתפו בכך בעבר ובהווה19:03 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מויש
הנוחבה הג'יהאדיסט קורא לדרוס והמן העמלקי, מחזק ומעלה.18:48 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאיר שמח
צודק18:46 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יושפט
לא צריך לדרוס את עמית. הבעיה היא מערכתית של בית המשפט העליון כמוביל החונטה המשפטית, יש לסגור המוסד הנקרא בית המשפט העליון ובית דין גבוה לצדק, ולשלוח את כל השופטים...
לא צריך לדרוס את עמית. הבעיה היא מערכתית של בית המשפט העליון כמוביל החונטה המשפטית, יש לסגור המוסד הנקרא בית המשפט העליון ובית דין גבוה לצדק, ולשלוח את כל השופטים לעבודה בבית משפט לתביעות קטנות ואם יסרבו - יראו כמי שהתפטרו ללא כל זכויות פנסיה. יקבע בחוק ששופט שיתיימר להמשיך להיות שופט עליון לאחר חקיקת הכנסת - יבוטל רשיונו לעסוק במשפט באופן קבוע , ודינו מעצר מינהלי עד שיעמוד לדין באשמת פעולה בניגוד לחוק. באותו מהלך יקבע שלכל יועץ משפטי בשירות הציבור יש חובה ליעץ לממונה עליו מינהלית על פי בקשתו. ליועץ משפטי אין סמכות לקבוע מצב חוקי או לבצע כל פעולה שלא קיבל עליה הוראה מהממונה עליו שיהיה ממונה גם מבחינה מקצועית. ליועץ המשפטי לממשלה כפופים רק עובדי לשכתו כשהוא כפוף לשר המשפטים ולממשלה ולראש הממשלה. כל החלטות בית המשפט -כל בית משפט - שאינן מעוגנות בחוק מפורש וחד משמעי - בטלות למפרע. הכנסת תמנה מבין חבריה ועדה לבחירת שופטים, ויוקם בית דין גבוה לצדק בהרכב שתקבע הכנסת וזכות העמידה בו תהא רק לאזרח ישראל פרטי בענין הנוגע לו אישית כנגד רשות ציבורית. עמותות וידידים ושאר מרעין בישין - אין להם זכות עמידה בבגצ ובבתי משפטהמשך 19:00 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איתי
הממשלה עושה צחוק מעצמה, מחד גיסא לא מכירה בעמית ומאידך גיסא מציית לפסיקותיו תרתי דסתרי,על כן הממשלה צריכה להיכנס ולהחליט פה אחד שדוחים כל פסיקות שלו בכל מחיר ושוברים את...
הממשלה עושה צחוק מעצמה, מחד גיסא לא מכירה בעמית ומאידך גיסא מציית לפסיקותיו תרתי דסתרי,על כן הממשלה צריכה להיכנס ולהחליט פה אחד שדוחים כל פסיקות שלו בכל מחיר ושוברים את כל הכלים כי הגיעו מים עד נפש עם הבר נש הזה.המשך 18:58 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי9
צודק שר האוצר . עמית מעקר כל אפשרות למשילות גורם נזק בלתי הפיך למדינה כל ההחלטות שלו הן לא דמוקרטיות בעליל ונובעות מפוזיציה ברורה . בהכרח יש לפעול להרחקתו...
צודק שר האוצר . עמית מעקר כל אפשרות למשילות גורם נזק בלתי הפיך למדינה כל ההחלטות שלו הן לא דמוקרטיות בעליל ונובעות מפוזיציה ברורה . בהכרח יש לפעול להרחקתו מכס המלוכההמשך 18:53 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאיר
קרעי וסמוטריץ' מתחרים מי מפרק את המדינה יותר טוב18:50 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלום ל.
בהחלט זה מה שצריך לעשות. החונטה עוברת כל גבול.19:07 29.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר