בכירים רפובליקנים בארה״ב קוראים לנשיא טראמפ להצטרף לישראל ולהכיר בסומלילנד כמדינה עצמאית, בטענה למהלך אסטרטגי מול סין וחיזוק המאבק בטרור בקרן אפריקה.

בכירים במפלגה הרפובליקנית שיגרו מכתב לנשיא טראמפ, בו תמכו בהכרה הישראלית בסומלילנד כמדינה עצמאית, וקרא לנשיא לשקול להצטרף לצעד הישראלי. הסנאטור הבכיר טד קרוז קרא לנשיא ישירות להכיר בעצמאות חבל הארץ, בשידור חי מדיוני הסנאט.

A U.S. pro-Trump group urged President Donald Trump to recognize Somaliland as a sovereign state, citing Israel’s recent recognition and calling it a strategic move to counter China in the Horn of Africa and support an ally in the fight against terrorism. pic.twitter.com/P7iklSjp5G — Open Source Intel (@Osint613) December 29, 2025

על פי דיווחים בארה״ב, קבוצת בכירים המזוהה עם מחנה טראמפ שיגרה מכתב לנשיא, בו ציינו כי ההכרה בסומלילנד מהווה מהלך אסטרטגי מתבקש עבור וושינגטון. במכתב נטען כי סומלילנד היא שותפה יציבה במאבק בטרור באזור קרן אפריקה, וכי חיזוק מעמדה הבינלאומי עשוי לשמש משקל נגד להשפעה הסינית ההולכת וגוברת באזור.

במקביל, הסנאטור הבכיר טד קרוז קרא לנשיא טראמפ באופן ישיר להכיר בעצמאות סומלילנד, במהלך דיון פומבי בשידור חי מסנאט ארצות הברית. קרוז הדגיש כי מדובר בישות יציבה יחסית, בעלת מוסדות שלטון מתפקדים, אשר מקיימת שיתופי פעולה ביטחוניים עם מדינות מערביות ונאבקת בארגוני טרור קיצוניים.

לדברי תומכי המהלך, ההכרה האמריקאית בסומלילנד תחזק את בעלות הברית של ארה״ב במזרח אפריקה, תאותת על מחויבות אמריקאית ליציבות אזורית, ותיצור ציר מדיני־ביטחוני חדש לצד ישראל.

קרוז אף חשף בדבריו כי סומלילנד הציעה לארצות הברית הסכם הקמת בסיסים צבאיים בשטחה, והסכם לכריית מינרלים קריטיים לתעשיות השבבים.