מוסקבה טוענת כי יירטה 91 כטב"מים בדרך למתחם הנשיאותי בנובגורוד, ומאיימת בתגובה קשה ובבחינת המגעים המדיניים. זלנסקי מכחיש: "שקר שנועד להכשיר פגיעה במוסדות שלטון בקייב"

שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב אמר היום (שני) כי אוקראינה ניסתה לתקוף את מעונו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בצפון המדינה, וטען כי בעקבות האירוע עמדת המשא ומתן של מוסקבה תיבחן מחדש. הדברים נמסרו בסוכנות רויטרס. באוקראינה הכחישו את הטענות וטענו כי מדובר בהאשמה שקרית.

לדברי לברוב, אוקראינה תקפה בלילה את מתחם המעון הנשיאותי באזור נובגורוד באמצעות 91 רחפנים ארוכי טווח, שלטענתו כולם יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית הרוסיות. לדבריו לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. עוד אמר כי הצבא הרוסי כבר בחר מטרות לתקיפות תגמול, והגדיר את האירוע כ"טרור מדינתי", תוך אזהרה כי "מעשים כאלה לא יישארו ללא מענה".

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דחה את הדברים ואמר כי מדובר בשקר, שלדבריו נועד להכין את הקרקע לתקיפות רוסיות נגד מבני ממשל בקייב ולערער את שיחות השלום. לדבריו, הטענה הרוסית משמשת כלי תעמולתי במסגרת המאבק המדיני.

לברוב ציין כי האירוע התרחש במקביל למגעים סביב אפשרות להסכם שלום, והבהיר כי רוסיה אינה מתכוונת לפרוש מהשיחות, אך עמדתה תיבחן מחדש לאור ההתפתחויות. בשלב זה לא ברור אם פוטין שהה במעון המדובר בעת האירוע. מדובר במתחם ששימש בעבר מנהיגים סובייטים ורוסים, בהם יוסיף סטלין, ניקיטה חרושצ'וב ובוריס ילצין.

במקביל, פוטין אמר היום לצמרת הצבאית להמשיך בפעולות להשגת שליטה מלאה באזור זפוריז'יה שבדרום אוקראינה, לאחר שמפקד רוסי מסר כי כוחות מוסקבה נמצאים במרחק של כ־15 קילומטרים מהעיר המרכזית באזור.