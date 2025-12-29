ברוב של 59 תומכים מול שבעה מתנגדים, החוק להפסקת פעילות אונר"א עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ונכנס לספר החוקים

מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפסקת פעילות אונר"א (תיקון), התשפ"ו-2025. החוק ההיסטורי קובע סדרת סנקציות חסרות תקדים נגד הארגון, הכוללות ניתוק תשתיות, ביטול חסינויות ותפיסת נכסי הארגון בתוך 30 יום

מדובר בהצעת החוק, של סגנית יו״ר הכנסת ח"כ לימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית, אליה הוצמדו הצעת חוק ממשלתית והצעת חוק של ח"כ יוליה מלינובסקי. הצעת החוק מסמנת את סיום דרכו של הארגון בשטחי מדינת ישראל. על פי נוסח החוק שאושר סופית, פקודת החסינויות וזכויות היתר של האומות המאוחדות לא תחול יותר על אונר"א, על פקידיה ועל נכסיה. במקביל, רשויות המדינה יבטלו לאלתר כל אישור, רישיון או הטבה שניתנו לארגון במישרין או בעקיפין.

חוק אונר"א: אלו הסנקציות על הארגון

החוק מטיל מגבלות תשתיתיות וכלכליות מחמירות על הארגון. שירותי החשמל, המים והגז יופסקו לכל נכס שבו אונר"א רשומה כצרכנית. בנוסף, נאסר על גופים פיננסיים לספק לארגון שירותי בנקאות או תשלום. ספקי התקשורת יחויבו לנתק את שירותי הבזק לארגון. סנקציות אלו יחלו גם על כל גורם שינסה לפעול בשם אונר"א או מטעמה. היבט מרכזי נוסף בחוק הוא הסמכת המדינה והרשות המקומית לתפוס חזקה בתוך 30 יום במקרקעין המוחזקים על ידי אונר"א, בפרט במתחמים המוגדרים בירושלים ובכפר עקב.

ח"כ יוליה מלינובסקי: "מהיום- אפשר לתבוע אותם על פשעיהם כמו כל גוף אחר. ​כמו שהבטחתי כבר לפני שנתיים: אני ארדוף את ארגון הטרור הזה ולא אפסיק עד שלא יישאר ממנו זכר במדינת ישראל. החוק עבר כעת בקריאה שנייה ושלישית במליאה. אני מאוד מקווה שזאת הפעם האחרונה, וששום גורם לא יאלץ אותי לסגור טרילוגיה".

ח"כ לימור סון הר-מלך אמרה לאחר אישור החוק: "השלמנו היום משימה לאומית היסטורית והוצאנו אל הפועל את מה שהיה צריך לקרות כבר מזמן. אונר"א הוא ארגון טרור שהיה שותף מלא לטבח, לחטיפה ולרצח בשביעי באוקטובר, והיום מדינת ישראל קבעה בקול ברור שאין לו יותר מקום בשטחה. לא באנו להצהיר הצהרות, באנו לשנות את המציאות בשטח ולהשיב את הריבונות והכבוד הלאומי. המציאות שבה מחבלים נהנים מחסינות דיפלומטית ומשאבים ישראליים בלב ירושלים נגמרה היום באופן סופי".

אמש פורסם כי סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם (אונר"א) הודיעה לכלל עובדיה ברצועת עזה כי החודש הקרוב יהיה החודש האחרון לפעילותה. בהודעה שנמסרה לצוותים הובהר כי הארגון הגיע למבוי סתום פיננסי שאינו מאפשר את המשך התפעול.