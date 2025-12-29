המחאות על המצב הכלכלי הפכו לקרבות רחוב, והמוסד החליט שזה הזמן לשבור שתיקה. המסר הדרמטי בפרסית שהבטיח סיוע "לא רק מרחוק" והכניס את המשטר ללחץ שיא

בחשבון ה-X המזוהה עם המוסד הישראלי בשפה הפרסית, פרסם הערב (שני) מסר חריג הפונה ישירות לתושבי איראן. הציוץ קורא לאזרחים לחדש את המחאות נגד המשטר, אך כולל אלמנט חדש בלוחמה הפסיכולוגית מול הרפובליקה האסלאמית: הצהרה על נוכחות ישראלית פיזית במוקדי המחאה.

با هم به خیابان ها بیایید. وقتش رسیده.

ما همراه شما هستیم. نه تنها از راه دور و شفاهی. در میدان نیز همراهتان هستیم. — Mossad Farsi (@MossadSpokesman) December 29, 2025

בציוץ שנכתב על רקע ההפגנות בשעות האחרונות בעקבות המשבר הכלכלי שמכה במדינה נכתב: "צאו יחד לרחובות. הגיע הזמן. אנחנו איתכם. לא רק מרחוק ומילולית. אנחנו איתכם גם בשטח."

עוד באותו נושא קיבלתם את ההודעה הזאת בטלפון הנייד? זה מה שאתם צריכים לעשות 15:01 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כאמור, לאורך השעות האחרונות, הרחובות באיראן פרצו בכאוס. הפגנות מקומיות בעקבות המשבר הכלכלי שמכה במדינה התפתחו במהלך הלילה למחאות קשות בעשרות ערים, כולל בבירה טהראן. התנגשויות קשות בין כוחות המשטר למפגינים. על פי דיווחים עשרות נפצעו מירי לעבר הפגנות, בעוד המפגינים זורקים אבנים ובקבוקי זכוכית לעבר המשטרה וכוחות הסדר הציבורי של המשטר.