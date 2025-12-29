נתניהו החל את שרשרת הפגישות המדיניות בפלורידה, לקראת פגישתו המכריעה על הנשיא דונלד טראמפ

נתניהו החל את שרשרת הפגישות המדיניות בארצות הברית, בסופן יישב לפגישה קריטית ומכריעה בשורה של נושאים מדיניים, עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. נתניהו נפגש כעת עם מזכיר המדינה, מרקו רוביו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: עומר מירון/ לע״מ.

ראש הממשלה נתניהו הגיע לאחוזתו הפרטית של הנשיא טראמפ בפלורידה, והחל בסדרה של פגישות מדיניות. נתניהו מקיים כעת פגישה עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, בפגישה צפויה לכלול גם שיחה בארבע עיניים.

עוד באותו נושא סוגר פינות: טראמפ נפגש עם זלנסקי לפני הגעת נתניהו 21:06 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

נתניהו נחת בפלורידה לפני מספר שעות, מאז נפגש עם הוריו של החלל החטוף רס״ר רן גואילי ז״ל, וקיים שיחות עם גורמי תעשייה מובילים בארצות הברית, ביניהם גם האיש העשיר בעולם, אילון מאסק.

ראש הממשלה צפוי להמשיך ולהיפגש עם עוד שורת גורמים בכירים בממשל ובבתי הנבחרים, עד לפגישתו המכריעה עם הנשיא טראמפ, שם צפויים לדום השניים במעבר לשלב ב' של הפסקת האש ברצועה.