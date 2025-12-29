יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב לסמוטריץ שתקף שתקף את יצחק עמית: "שיא חדש במתקפה המטורפת, ‏מה שמתחיל במילים כאלה עלול להיגמר בדם"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב הערב (שני) לאמירה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "שיא חדש במתקפה המטורפת, ‏מה שמתחיל במילים כאלה עלול להיגמר בדם".

דבריו המלאים: "‏‏‏האמירה של השר סמוטריץ׳ היא חציית קו אדום ושיא חדש במתקפה המטורפת של הקואליציה הזו נגד מערכת המשפט.

‏מה שמתחיל במילים כאלה עלול להיגמר בדם. ‏תעצרו את הטירוף!".

עוד באותו נושא סמוטריץ' תקיף במיוחד: "עמית דיקטטור, נדרוס אותו" 17:05 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

חבר הכנסת מיש עתיד נאור שירי הגיב: "האיש שרצה להצית את נתיבי איילון. ‏בוזז הקופה הציבורית. ‏והיום, מאיים בפיגוע דריסה כנגד שופטים במדינת ישראל. לתפארת מדינת ישראל".

מוקדם יותר במהלך ישיבת סיעת הציונות הדתית, תקף סמוטריץ' בחריפות את עמית, לאחר שזה הוציא אמש צו נגד סגירת תחנת הרדיו הצבאית, גלי צה"ל. סמוטריץ' יצא בחריפות כנגד עמית ותקף: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . סמוטריץ על עמית | צילום: ללא קרדיט

יו״ר הדמוקרטים, יאיר גולן: "כאשר שר בכיר מאיים ״לדרוס״ שופט עליון, זה לא פוליטיקה – זה עולם תחתון. ‏אנחנו מתמודדים מול כנופיה פושעת, אבל נעמוד כחומת מגן לשלטון החוק ולמדינת ישראל. סמוטריץ׳ אתה לא תעבור את אחוז החסימה, את מה שהרסת – אנחנו נתקן השנה".