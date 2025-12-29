שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצא באופן חריף כנגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בטענה להתנהלות לעומתית לממשלה ואנטי דמוקרטית

שר האוצר יצא באמירה חריפה במיוחד כנגד נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, והודיע כי השופט עמית דורס את הדמוקרטיה, והתגובה תהיה לדרוס אותו בחזרה.

במהלך ישיבת סיעת הציונות הדתית, תקף סמוטריץ' בחריפות את עמית, לאחר שזה הוציא אמש צו נגד סגירת תחנת הרדיו הצבאית, גלי צה"ל. סמוטריץ' יצא בחריפות כנגד עמית ותקף: "יצחק עמית הוא מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית. התוצאה תהיה שנדרוס אותו".

השר סמוטריץ' תקף את עמית והסביר: הוא חי עם חוסר מודעות קיצונית, ומרשה לעצמו לעשות דברים שמעולם לא נעשו בבית המשפט בעבר. לא תהיה ברירה. הלוואי ויכולנו להגיע לתהליכים מאוזנים ולפשרות. אבל כשצד אחד מגיע לרמות הקצנה הוא לא משאיר לך ברירה – אלא לשבור את זה בכל הכוח".

בדבריו הסביר כי לאחר הבחירות הבאות, ידרשו לפעול ביתר שאת כנגד בג"ץ: "סביר להניח שבקדנציה הבאה נקבל הרבה יותר לגיטמציה – ולא תהיה ברירה ונצטרך לשבור את זה. זה מרגיש בבג"ץ כמו פרדוקס, כל חוק שאתה מחוקק יפסלו".

מדוברות הרשות השופטת נמסר: "אמירות המבטאות איומים כלפי שופטים אינן חלק מדיון ציבורי לגיטימי.

מדובר באמירה חמורה ביותר שכל מטרתה להעצים שיח אלים ומסית כלפי הרשות השופטת והעומד בראשה, על אחת כמה וכמה כאשר הדברים נאמרים על ידי נבחר ציבור".